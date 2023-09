Không nhắc học viên nhường đường xe ưu tiên, thầy dạy lái bị phạt

Ngày 25/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Lâm Hữu L. (SN 1981, trú tại thôn Xuân Trường, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) giáo viên dạy lái xe hạng C của Công ty TNHH Tâm Anh, về hành vi điều khiển xe ô tô không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.



Mức tiền phạt với hành vi này từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

CGST kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe.

Trước đó, vào lúc 8h18 ngày 24/9 tại Km10 đường QL2 thuộc xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đang thực nhiệm vụ dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát hiện xe tập lái (xe ô tô tải) biển số 22C-089.0x phía trước nên đã ra tín hiệu thông báo nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Dù lực lượng CSGT liên tục phát tín hiệu ưu tiên và thông báo bằng loa yêu cầu nhường đường, nhưng phương tiện tập lái vẫn tiếp tục di chuyển và không nhương đường cho đoàn xe ưu tiên.

Ngay sau đó, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành dừng phương tiện trên để kiểm tra, xử lý.

Lập biên bản xử lý đối với giáo viên dạy lái xe.

Qua kiểm tra, xác định phương tiện trên thuộc Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe của Công ty TNHH Tâm Anh, có trụ sở tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, người điều khiển là Nguyễn Tuấn A (SN 1998, trú tại thôn Trường Thi, xã An Khang, TP.Tuyên Quang) hiện đang là học viên tập lái xe, được hướng dẫn trực tiếp bởi ông Lâm Hữu L (SN 1981, trú tại thôn Xuân Trường, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, là giáo viên dạy lái xe hạng C thuộc Trung tâm nói trên.

Làm việc với cơ quan Công an, giáo viên dạy lái xe Lâm Hữu L đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ông L cho biết “có nghe tín hiệu còi đèn, ưu tiên từ lực lượng CSGT, nhưng nghĩ sắp đến đoạn rẽ trái phía trên nên đã không nhắc nhở học viên nhường đường cho xe ưu tiên”.