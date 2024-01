Không khí lạnh đổ bộ, miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét và mưa

Ngày 28/1, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến mưa nhỏ duy trì lúc sáng sớm. Nhiệt độ thấp hơn 1 độ C so với một ngày trước, xuống dưới 10 độ C ở đồng bằng.

Ảnh minh họa.

Tại Hà Nội, cảm giác rét buốt tiếp tục gia tăng khi nền nhiệt có thể chạm mức 9 độ C, rét hại sâu, độ ẩm tăng cao. Tình trạng này cũng duy trì ở các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 4-7 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C, nguy cơ xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Trạng thái trên có thể kéo dài đến khoảng ngày 29/1. Đây được đánh giá là đợt rét ghi nhận mức nhiệt thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây, kể từ năm 2016. Rét hại diện rộng kéo dài nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe con người, cũng như tác động đến việc chăm sóc gia súc, gia cầm, cây trồng của người dân. Ngày 30/1, nền nhiệt tăng rõ rệt khiến thời tiết ấm lên.

Từ ngày 1 đến 7/2 (tức 22 đến 28 tháng Chạp), miền Bắc duy trì trạng thái khô ráo, không quá rét, thuận lợi cho người dân sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa. Tại Nam Bộ, cơ quan khí tượng cảnh báo trong sáng sớm và chiều nay, ảnh hưởng của triều cường khiến các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ khả năng ngập úng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/1/2024:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió nhẹ. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ; vùng núi cao 3-6 độ, có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 12-15 độ, vùng núi cao 8-11 độ, có nơi dưới 8 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; riêng vùng núi có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ, vùng núi 4-7 độ, có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất: 12-14 độ, vùng núi cao 7-10 độ, có nơi dưới 7 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11-13 độ, phía Nam 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 14-16 độ; phía Nam 17-19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 18-21 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 12-14 độ.