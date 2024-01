Người Hà Nội co ro trong mưa rét, nhiều tuyến đường ùn tắc

Hà Nội sáng 22/1 rét đậm kèm theo mưa. Ảnh: TTXVN Người dân di chuyển chật vật trên đường đi làm, nhiều tuyến phố ùn tắc cục bộ. Ảnh: TTXVN Người dân Hà Nội di chuyển trong mưa, rét. Ảnh: TTXVN Do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến người dân di chuyển chật vật trên đường đi làm, nhiều tuyến phố ùn tắc cục bộ. Mưa, rét khiến tình hình giao thông Thủ đô ùn tắc trên nhiều tuyến đường. Ảnh: Kinh tế đô thị Đường Nguyễn Trãi chật cứng phương tiện. Ảnh: Kinh tế đô thị Hầm chui Thanh Xuân ùn tắc diễn ra cả 3 tầng giao thông. Ảnh: Kinh tế đô thị Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt tại Hà Nội sáng nay (22/1) đã giảm xuống còn khoảng 12-14 độ C. Ảnh: Kinh tế đô thị Trên đường Nguyễn Trãi ùn kéo dài hướng từ hầm chui Thanh Xuân về Ngã Tư Sở. Ảnh: Tiền Phong Trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh lượng xe ùn kéo dài. Ảnh: Tiền Phong Do mưa vào khung giờ cao điểm buổi sáng nên tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài diễn ra ở nhiều đường phố. Ảnh: VietNamNet Thời điểm 7h45, tại hầm chui Thanh Xuân, hướng về đường Tố Hữu (Thanh Xuân, Hà Nội), dòng phương tiện ken đặc, nhích từng mét. Ảnh: VietNamNet Do tình trạng ùn tắc kéo dài, nhiều người đi xe máy đã đi lên vỉa hè để "thoát ùn tắc". Ảnh: VietNamNet >>> Xem thêm video: Miền Bắc bao giờ hết nồm ẩm, mưa phùn?

