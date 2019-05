Khởi tố vụ án xe máy kẹp ba gây tai nạn, 1 cán bộ CSCĐ tử vong

Ngày 26/5, được biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, vụ án xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 4/5, tổ công tác của Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ Công an TP. Hà Nội gồm 4 cán bộ chiến sỹ đi trên 2 xe máy do Đại úy Phạm Đức Chung làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Quốc lộ 32, hướng đi thị xã Sơn Tây.

Tại Km 36, chiếc xe máy do Đại úy Chung điều khiển phía sau chở Thiếu úy Đinh Đức Lý bất ngờ bị xe máy mang BKS 29S6-393... chở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều (đi trái làn đường) đâm vào với tốc độ cao.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Cú va chạm khiến 5 người ngồi trên hai xe máy đều bị thương. Riêng Đại úy Chung bị thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Do vết thương quá nặng nên đến 10h35 sáng 5-5, Đại úy Phạm Đức Chung đã tử vong.



Nam thanh niên điều khiển xe máy kẹp ba là Vũ Văn Hiếu, quê ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Cả 3 thanh niên đang học tiếng Nhật để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. 3 thanh niên này và Thiếu úy Đinh Đức Lý đều được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đang hồi phục.