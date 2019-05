Bắc Giang: Nghi án nam thanh niên sát hại bạn gái rồi treo cổ tự tử

Sáng 26/5, Công an huyện Việt Yên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ngoài hành lang và một nữ giới được phát hiện chết trong phòng trọ nghị bị sát hại tại khu nhà trọ 5 tầng ở thôn Chùa (xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).



Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 5h hơn sáng 26/5, người dân địa phương phát hiện tại ban công tầng 4 khu nhà trọ P.T (thôn Chùa, xã Tăng Tiến) có một nam thanh niên treo cổ tử vong tại tầng 4 khu nhà này. Nam thanh niên này mặc quần áo màu đen được phát hiện trong tình trạng đã tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tăng Tiến đã xuống hiện trường vụ việc, tại một phòng trọ thuộc khu nhà này, lực lượng chức năng và người dân tiếp tục phát hiện bên trong phòng trọ là một phụ nữ trong tình trạng đã chết.

Tiếp nhận thông tin từ công an xã, Công an huyện Việt Yên và Phòng CSHS – Công an tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị liên quan đã xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Tại hiện trường, công an cũng phát hiện bên ngoài dãy nhà trọ có vết máu. Nhận định ban đầu rất có thể trước đó nam thanh niên đã sát hại bạn gái rồi treo cổ tự tử.

Ngay khi xảy ra sự việc trên, một số người thuê trọ cùng khu nhà đã di chuyển đồ đạc rời khỏi khu trọ.

Lãnh đạo xã UBND Tăng Tiến xác nhận sự việc và cho biết, hai nạn nhân tử vong được xác định là Trần Văn C. (SN 1996) và Trần Thị L. (SN 2003), cả hai cùng quê Tuyên Quang. Hai người đến Bắc Giang làm công nhân, tuy nhiên chưa xác định được đang làm việc tại công ty nào.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ…