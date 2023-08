Khởi tố vụ án, điều tra vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Chiều 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng" để điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 3 thành viên CBL HAGL tử vong.



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ tài xế Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), điều khiển xe ô tô tải BKS 81H-027.60 vì có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tài xế Đinh Tiến Bình là người điều khiển xe tải tông vào đuôi xe ô tô con BKS 81A-004.70 của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương vào chiều 12/8 trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh).

Báo cáo của Công an huyện Chư Pưh cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 14h40 ngày 12/8. Thời điểm trên, xe ben 81H-027.60 do Đinh Tiến Bình điều khiển vượt ô tô con biển số 81A-004.70 do Nguyễn Tú Sinh điều kiển chở 3 thành viên CLB HAGL. Quá trình vượt, Bình thấy có xe tải 47C-263.06 ngược chiều nên đánh lái vào bên phải, đâm vào mạn trái xe ô tô con. Sau khi va chạm, xe con mắc vào đầu xe ben rồi bị kẹp giữa vào xe tải đi ngược chiều.

Điều tra ban đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lỗi chính thuộc về tài xế Đinh Tiến Bình, điều khiển xe vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô 81A-004.70 chở các thành viên của CLB Bóng đá HAGL.

Thời điểm xảy ra tai nạn, do bất ngờ, xe tải 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn điều khiển ở hướng ngược lại thắng không kịp và tông vào bên trái của xe con 81A-004.70. Cả hai xe tải tông thẳng vào hai bên xe ô tô con khiến 3 người trên xe tử vong tại chỗ và tài xế bị thương nặng.

Qua kiểm tra cho thấy, xe tải mang BKS 81H-027.60 được sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047, hạn lưu hành đến ngày 24/5/2025. Tài xế Đinh Tiến Bình có giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn, không có ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, 3 nạn nhân là ông Dương Minh Ninh tử vong do bị chấn thương sọ não; anh Đào Trọng Trí tử vong do chấn thương ngực kín và anh Paollo Madeira Oliveir tử vong do chấn thương vỡ sọ, dập não. Riêng tài xế xe ô tô con là ông Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tại tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) bị gãy xương đòn; chấn thương ngực kín; sang chấn bàn tay và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Đối với những cá nhân khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Kiểm sát tiếp tục xác minh, làm rõ.

Xét thấy hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Đinh Tiến Bình và củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can, xử lý vụ tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật.