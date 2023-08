Tai nạn 3 thành viên CLB HAGL tử vong: Làm rõ nguyên nhân, kiên quyết xử nghiêm

Thăm hỏi, động viên, chia buồn gia đình các nạn nhân



Sáng ngày 13/8, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cùng ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với nỗi đau gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi nạn nhân bị thương vong trong vụ TNGT khiến nhóm thành viên CLB Bóng đã HAGL gặp nạn.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đến các gia đình nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác đã đến giường bệnh, gửi lời thăm hỏi, động viên tài xế Nguyễn Tú Sinh (57 tuổi), người may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 thành viên của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Đồng thời mong muốn tài xế Sinh sớm ổn định sức khoẻ.

Các bác sĩ cho biết, tài xế Sinh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bị gãy xương đòn trái, gãy 2 xương sườn và bị choáng, hiện sức khỏe tài xế này đã ổn định.

Phó chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến viếng cầu thủ Paollo Madeira. Ông Hùng mong muốn, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ gia đình cầu thủ Paollo ổn định tâm lý, đưa thi thể nạn nhân về nước.

Thi thể của Paollo hiện đang được bảo quản tại nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai. Theo nguyện vọng của gia đình, CLB sẽ liên hệ với Đại sứ quán Bồ Đào Nha để đưa thi thể của tiền đạo này về nước.

Sau đó, đoàn công tác cũng đến thăm gia đình của huấn luyện viên đội bóng HAGL Dương Minh Ninh tại đường Trần Phú (TP Pleiku).

Sáng sớm cùng ngày, bà Phan Thị Diệu, mẹ của HLV Dương Minh Ninh đã bắt chuyến bay từ TPHCM đến TP. Pleiku để nhìn con trai lần cuối. Khi đến cửa nhà, nhìn linh cữu con trai, bà khóc nghẹn gọi tên con. Người nhà HLV Dương Minh Ninh cho biết, chiều 12/8, khi nhận được tin xe chở đội bóng bị tai nạn nặng, anh đã gọi điện khắp nơi với hi vong mọi người sẽ bình an, nhưng khi nghe tin vụ tai nạn khiến 3 người chết, trong đó có HLV Dương Minh Ninh thì bàng hoàng, đau xót.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người. UBND tỉnh cũng hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/người.

Điều tra làm rõ nguyên nhân, kiên quyết xử lý nghiêm

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Chư Pưh.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng yêu cầu ngành chức năng tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường. (Ảnh: Rô Hok.Báo Gia Lai)

Báo cáo với Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân tử vong của 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Cụ thể, nạn nhân Dương Minh Ninh (48 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị chấn thương sọ não; nạn nhân Đào Trọng Trí (31 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) bị chấn thương ngực kín và nạn nhân Paollo Madeira Oliveira (27 tuổi, quốc tịch Brazin) chấn thương vỡ sọ, dập não. Riêng lái xe ô tô con là ông Nguyễn Tú Sinh (trú tại Tổ 10, phường Ia Kring, thành phố Pleiku) bị gãy xương đòn, chấn thương ngực kín, sang chấn bàn tay, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, căn cứ kết quả xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng Công an xác định, lái xe Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đã điển khiển xe ô tô tải ben biển kiểm soát 81H-027.60, không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định tại khoản 02 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ 2008.

Lực lượng chức năng cho biết, qua kiểm tra nồng đồ cồn, test ma túy đối với 3 lái xe liên quan trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đều ghi nhận kết quả không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Đánh giá cao công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý hiện trường của lực lượng chức năng và người dân tỉnh Gia Lai. Bên cạnh công tác khắc phục, xử lý, đảm bảo quy trình, quy định, ông Khuất Việt Hùng đề nghị cơ quan điều tra sớm có kết luận vụ việc, đánh giá toàn diện nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban An toàn giao thông huyện tổ chức thăm hỏi gia đình những nạn nhân, đặc biệt là nạn nhân người nước ngoài. Đề nghị các ngành chức năng của huyện cần triển khai hình thức phạt nguội trên tuyến đường này, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đến từng người dân...

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30’ ngày 12/8 trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh. Vào thời điểm đó, trên chiếc xe gặp nạn của CLB HAGL có 4 người gồm: tiền đạo Paollo Madeira Oliveira, trợ lý HLV Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí và tài xế Nguyễn Tú Sinh. Hậu quả, các nạn nhân tử vong gồm: trợ lý HLV Dương Minh Ninh, tiền đạo ngoại binh Pallo Madeira Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí.

Tạm giữ hình sự tài xế xe tải gây tai nạn Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai khiến 3 thành viên CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tử vong. Theo đó, tài xế Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), điều khiển xe ô tô tải mang BKS 81H-027.60 vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát, dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô mang BKS 81A-004.70 (xe chở thành viên CLB bóng đá HAGL), làm xe này mất kiểm soát tay lái. Sau đó, xe ô tô tải tiếp tục tông vào bên trái xe ô tô mang BKS 47C-263.06 bên làn đường ngược lại, gây ra tai nạn. Hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình vi phạm khoản 2, Điều 14, Luật Giao thông đường bộ. Cơ quan CSĐT cho biết, xét thấy hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nên đã tạm giữ hình sự đối với Bình. Đồng thời, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đối với những cá nhân khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát tiếp tục xác minh, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Ngãi: Hiểm họa tai nạn giao thông đường sắt