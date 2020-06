Khởi tố Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người bỏ chạy

Chiều 3/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng), sinh năm 1967, trú tại thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thái Bình đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình - Nguyễn Văn Điều.



Trước đó, ngày 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Ban Chấp hành Đảng bộ Thái Bình thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Điều với hình thức là cách tất cả các chức vụ hiện tại trong Đảng.

Quyết định trên được đưa ra căn cứ vào quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, căn cứ nội dung, tính chất mức độ vi phạm, tình tết giảm nhẹ và điều kiện hoàn cảnh, lịch sử nhân thân của ông Nguyễn Văn Điều.

Trong một diễn biến liên quan, trước thời điểm bị khởi tố, gia đình người bị hại bất ngờ có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Điều.

Theo luật sư Nguyễn Hồng Giang, Đoàn luật sư Hà Nội, việc gia đình nạn nhân có đơn xin giảm nhẹ và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người, bỏ chạy chỉ được xem là một tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xử lý vụ án. Yếu tố này không phải là căn cứ chính để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong quá trình nghị án của Toà án có thẩm quyền.