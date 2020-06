Điểm danh loạt quan chức “bay ghế” vì bị bắt trên chiếu bạc

Khoảng 2h sáng 1/6, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt quả tang ông Nguyễn Văn Long, Thường vụ Huyện uỷ,Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đánh bạctrong phòng làm việc tại trụ sở UBND huyện. Tại thời điểmPhó Chủ tịch huyện Hậu Lộc bị bắt quả tang đánh bạctại trụ sở, ngoài ông Long còn có một cán bộ cấp trưởng phòng UBND huyện này và 2 người làm doanh nghiệp cùng tham gia đánh bạc và bị bắt quả tang. Khoảng 12 giờ ngày 31/5, lực lượng của Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã bắt quả tang ông Bùi Quốc Toàn - Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức của Sở Nội vụ Thanh Hóa, cùng 3 người khác đang đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm ăn tiền tại nhà riêng của ông Toàn, Tháng 5/2020, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) Lê Ngọc Huấn vừa ra quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Đại Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm vềhành vi đánh bạc giữa mùa dịch COVID-19.Cụ thể, ông Dũng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chiều 23/12/2019, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnhĐắk Lắk, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 người để điều tra về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong số này có ông Trần Đình Hiếu (42 tuổi, thanh tra viênPhòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk). Ngày 23/5/2020, lãnh đạo Công an huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho hay đơn vị đã bắt quả tang 10 người tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Trong đó có 4 người là cán bộ, đảng viên đang công tác tại địa phương gồm: Võ Đăng Hân (42 tuổi, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Sơn Tây); Nguyễn Vũ Hoàng Chương (42 tuổi, cán bộ Kho bạc huyện Sơn Tây); Lê Trung Hiếu (48 tuổi) và Phan Tiến Sĩ (54 tuổi), đều là giáo viên trường PTDT bán trú ở xã Sơn Tân và xã Sơn Long, huyện Sơn Tây. Tháng 9/2018, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt một nhóm gồm 4 người đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh “Phỏm” tại một ngôi nhà thuộc phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long (Ảnh: minh họa). Nhóm người này gồm: ông Trần Quốc Minh, Giám đốc Ban quản lý các dịch vụ công ích TP. Hạ Long, ông Nguyễn Trọng Lên, nguyên Phó giám đốc Sở kế hoạch & Đầu tư, ông Trần Duy Hoài (SN 1977, ở Hưng Yên) và ông Trần Văn Thiện (SN 1959, ở TP.Hạ Long). Công an cũng thu giữ trên chiếu bạc 11 triệu đồng(Ảnh: minh họa). Ngày 13/5/2019, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hiển (34 tuổi, cán bộ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, nguyên trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Y tế TP Phan Thiết). Ông Hiển bị khởi tố, bắt giam về tội tham ô tài sản. Hiển liên tục biển thủ công quỹ với số tiền lớn là do dính líu vào đường dây cờ bạc khá lớn ở địa phương. Có nhiều trận bóng đá Hiển ôm tỉ số, đặt cược lớn và thua đậm. Tháng 5/2019, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Giang (39 tuổi, Phó phòng tổng hợp thuộc ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk) và 5 đối tượng khác để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Quyết định bắt khẩn cấp ông Giang đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. >>> Xem thêm video: Bộ Công an thông tin về vụ triệt phá đường dây đánh bạc hơn 64.000 tỷ đồng

