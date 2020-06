Khởi tố Phó cục trưởng Quản lý dược: Bao quan “vào lò” vì VN Pharma?

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với cựu phó cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế. Trước đó, nhiều quan đã "vào lò" vì liên quan đến VN Pharma.

Bộ Công an vừa cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế và đơn vị liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 2 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Việt Hùng (64 tuổi, trú tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) - nguyên Phó cục trưởng Quản lý dược) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, khởi tố Phạm Hồng Châu (SN 1957, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), nguyên Trưởng Phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý dược Bộ Y tế.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi ở đối với 2 bị can trên.

Trước 2 bị can Nguyễn Việt Hùng và Phạm Hồng Châu, nhiều quan chức đã phải "vào lò" vì dính đến vụ án VN Pharma.

Ngày 28/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế (SN 1976, trú tại G23 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Bà Thủy bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Việc khởi tố bị can Nguyễn Thị Thu Thủy nằm trong tiến trình điều tra vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Cựu chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng

Tháng 10/2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) 20 năm tù, Nguyễn Minh Hùng 17 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Các đồng phạm còn lại bị tuyên phạt từ ba năm án treo đến 12 năm tù.

Bản án sơ thẩm xác định các bị cáo đã có hành vi làm giả giấy tờ, chứng từ... để nhập khẩu lô thuốc 9.300 hộp H-Capita rồi nâng khống giá trị để bán kiếm lời.

Toàn bộ lô thuốc làm giả về nguồn gốc, xuất xứ, tạp chất định danh không đủ tiêu chuẩn, hồ sơ kỹ thuật thuốc đã bị làm giả, thuốc là thuốc kém chất lượng.

Người đóng vai trò chủ mưu của vụ án, cựu C hủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng không kháng cáo. Đồng chủ mưu, Võ Mạnh Cường cùng nhiều bị cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, trong tiến trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 31/10/2019, ông Hùng và sáu đồng phạm tiếp tục bị khởi tố về hành vi tương tự do móc nối với Võ Mạnh Cường mua bốn loại thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc, xuất xứ là Kafotax - 1000, Kaderox - 250, H2K Levfloxacin và H2K Coprofloxacin bán hết ra thị trường.

Ngày 18/9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Công ty Helix Canada và nhãn mác Công ty Health 2000 Canada, theo quy định tại điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 20/5/2020, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án vụ buôn bán thuốc ung thư giả: Võ Mạnh Cường (cựu Giám đốc Công ty H&C): 20 năm tù Nguyễn Trí Nhật (cựu Phó tổng giám đốc VN Pharma): 12 năm tù Ngô Anh Quốc (cựu Phó tổng giám đốc VN Pharma): 16 năm tù Phan Cẩm Loan (cựu Phó trưởng Phòng xuất nhập khẩu VN Pharma): 7 năm tù Phạm Anh Kiệt (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn): 3 năm tù Lê Vũ Phương (nguyên Kế toán trưởng VN Pharma): 5 năm tù Phạm Quỳnh Trang (nguyên nhân viên Công ty H&C): 4 năm tù