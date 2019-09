Khởi tố nhóm đối tượng Trung Quốc dụ dỗ bé gái đóng phim "con heo"

Trưa 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với 6 đối tượng, trong đó có 5 người Trung Quốc với tội danh giao cấu với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi.



Sau khi điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án này sẽ được đưa ra xét xử lưu động tại TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 16/9, Công an TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp 5 người Trung Quốcvà 1 người Việt Nam để điều tra hành vi "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Nhóm đối tượng 5 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam liên quan đến vụ việc đã bị bắt khẩn cấp. Các đối tượng bị bắt gồm Tưởng Đăng Quân (30 tuổi), Trương Huệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Đới Hồng Hi (22 tuổi), Lưu Tiểu Duy (30 tuổi) đều có quốc tịch Trung Quốc và Sầm Thị Sen, 24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai. Trong đó, đối tượng chủ mưu cầm đầu được xác định là Trương Huệ Mẫn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và xử lý vụ án theo đúng pháp luật. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về việc em N.H.K.D. (15 tuổi, trú TP Đà Nẵng) bị nhóm người Trung Quốc dụ dỗ, bắt quan hệ tình dục, livestream trên mạng xã hội Trung Quốc.

Cụ thể, vào tối 14/9, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Sơn Trà và Công an phường An Hải Bắc bất ngờ kiểm tra ngôi nhà 4 tầng tại phường An Hải bắt và phát hiện một nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú. Kiểm tra máy móc, trang thiết bị của số người này, lực lượng công an phát hiện nhiều số hình ảnh, video đồi trụy đang được họ phát tán lên mạng.

Sầm Thị Sen vừa là bạn gái của Trương Huệ Mẫn, vừa là phiên dịch cho cả nhóm người đến từ Trung Quốc và là người đứng tên thuê một căn nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để ở.

Thông qua Facebook, Sầm Thị Sen đã đăng tin tuyển các cô gái trẻ, có ngoại hình đẹp để “làm việc nhẹ nhàng với mức lương cao”. Khi các cô gái liên hệ, Sen yêu cầu gửi hình ảnh để xem, sau đó hẹn gặp và dụ dỗ họ “đóng phim”.