Tan hoang hiện trường vụ cháy chợ Tó

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 23/9, tại chợ Tó thuộc xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội, một khu ki ốt nằm giữa chợ rộng khoảng 1.000m2 bốc cháy dữ dội. Thấy vậy, người dân liền báo tin cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng huy động khoảng 50 chiến sĩ PCCC cùng 7 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường. Được biết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 15 Phòng CSGT thành phố Hà Nội và Công an huyện Đông Anh phối hợp phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm để các xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 8h30, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện các lực lượng đang phối hợp cùng các tiểu thương dọn dẹp hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy. Theo một số người dân sống ở gần khu vực trên cho biết, khi xảy ra cháy rất nhiều tiểu thương vẫn còn đang ngủ. May mắn đã được mọi người ở phía bên ngoài đã hô hào nên nhiều tiểu thương thoát chết. Tại hiện trường có rất nhiều người dân hiếu kì đến xem. Một vài tiểu thương đang sửa chữa lại ki ốt của mình. Thiệt hại vụ cháy chợ Tó ước tính hàng tỷ đồng. Hàng hóa đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Một vài tiểu thương có ki ốt ở ngoài nên may mắn lấy ra ngoài toàn bộ tài sản của mình. >>> Xem thêm video: Cháy chợ Quang do chập điện?. Nguồn: VTC 14.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 23/9, tại chợ Tó thuộc xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội, một khu ki ốt nằm giữa chợ rộng khoảng 1.000m2 bốc cháy dữ dội. Thấy vậy, người dân liền báo tin cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng huy động khoảng 50 chiến sĩ PCCC cùng 7 xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường. Được biết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 15 Phòng CSGT thành phố Hà Nội và Công an huyện Đông Anh phối hợp phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm để các xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 8h30, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện các lực lượng đang phối hợp cùng các tiểu thương dọn dẹp hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy. Theo một số người dân sống ở gần khu vực trên cho biết, khi xảy ra cháy rất nhiều tiểu thương vẫn còn đang ngủ. May mắn đã được mọi người ở phía bên ngoài đã hô hào nên nhiều tiểu thương thoát chết. Tại hiện trường có rất nhiều người dân hiếu kì đến xem. Một vài tiểu thương đang sửa chữa lại ki ốt của mình. Thiệt hại vụ cháy chợ Tó ước tính hàng tỷ đồng. Hàng hóa đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Một vài tiểu thương có ki ốt ở ngoài nên may mắn lấy ra ngoài toàn bộ tài sản của mình. >>> Xem thêm video: Cháy chợ Quang do chập điện?. Nguồn: VTC 14.