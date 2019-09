“Bêu tên” bác sĩ biến thái gạ tình, hiếp dâm bệnh nhân, đồng nghiệp

Bệnh nhân 13 tuổi tố nhân viên chụp X-quang xâm hại

Chiều 21/5/2019, kỹ thuật viên tên C. (Khoa Chẩn đoán hình ảnh của BV Đa khoa Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) thực hiện chụp X-quang phổi cho một nữ bệnh nhân 13 tuổi (xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai).

Bệnh nhân này sau đó chạy ra ngoài và báo rằng bị xâm hại. Nghẹ vậy, người nhà đã tức tốc xông vào phòng chụp đòi đánh kỹ thuật viên chụp X- quang, gây mất trật tự bệnh viện.

Kỹ thuật viên C. sau đó bị công an tạm giữ nghi do hiếp dâm bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La).

Điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân đang hôn mê sau ca nội soi

Trưa 24/7/2018, một phụ nữ trú tại huyện Cam Lâm (Khánh Hoà) đến bệnh viện đa khoa Tâm Trí để nội soi dạ dày, đại tràng. Hoàng Văn D (SN 1993, quê Quảng Bình) là điều dưỡng được bố trí để vệ sinh cho bệnh nhân.

Lợi dụng lúc bệnh nhân hôn mê, D. đã có hành vi xâm hại. Tỉnh dậy, biết mình bị hiếp dâm, nữ bệnh nhân đã đến công an tố cáo.

D. sau khi bị mời lên cơ quan công an đã khai nhận hành vi.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Điều dưỡng bị tố xâm hại tình dục vì nghĩ bệnh nhân có tình ý Ngày 8/5/2017, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết Nguyễn Đình L. (SN 1985, điều dưỡng khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Thủ Đức) đã thừa nhận toàn bộ hành vi xâm hại tình dục bệnh nhân vì nghĩ bệnh nhân có tình ý với mình. Tuy nhiên, nạn nhân N. (SN 1990, trú quận Thủ Đức) đã chủ động có đơn bãi nại cho điều dưỡng L. và công an cũng xác định hành vi chưa đủ căn cứ xử lý về mặt hình sự. Trước đó, chị N. thường xuyên đến khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Q.Thủ Đức để thăm khám sau tiểu phẫu ở chân. Vào tối 7/5/2017, sau khi hoàn tất thăm khám, điều dưỡng L. có hành vi cởi đồ, sờ soạng, xâm hại chị N. Lúc này chị N. cắn vào tay L. và dùng chìa khóa để đâm vào người L. nên để lại dấu vết. Bệnh viện quận Thủ Đức (TP HCM). Bác sỹ phụ khoa bị tố sàm sỡ bệnh nhân Ngày 10/5/2016, chị M.H. (29 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) gửi đơn tố cáo hành vi xâm hại tình dục của bác sĩ Trần Lâm (32 tuổi, công tác tại Phòng khám đa khoa trên Quốc lộ 13, phường Thuận Giao) lên Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Theo đơn tố cáo, ngày 9/5/2016, chị H. đến phòng khám và được bác sĩ Lâm đặt vòng tránh thai. Tuy nhiên, vị bác sĩ này không thực hiện hoạt động chuyên môn mà liên tục hỏi những câu "kích dục" và sàm sỡ bệnh nhân. Chị H. đạp mạnh vào người bác sỹ thoát thân rồi ôm quần áo chạy ra ngoài kêu cứu và phản ánh với những người trực trong phòng khám. >>> Xem thêm: Bác sĩ nhốt bệnh nhân làm nô lệ tình dục