Người Trung Quốc thuê gái trẻ đóng "phim con heo" và loạt án tại Việt Nam

(Kiến Thức) - Vụ việc nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê trẻ em đóng "phim con heo" chỉ là một trong rất nhiều hành vi phạm pháp do các đối tượng người Trung Quốc gây ra trên lãnh thổ Việt Nam thời gian qua gây xôn xao dư luận.

Nhóm người Trung Quốc Thuê trẻ em đóng phim sex

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ nhóm người Trung Quốc thuê trẻ em đóng "phim con heo" gồm: Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1997), Lưu Tiểu Duy (SN 1999) và Sầm Thị Sen (SN 1995, trú xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai).

Theo cơ quan công an, vào tối 14/9, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra ngôi nhà 4 tầng ở đường Lê Minh Trung, phát hiện nhiều hình ảnh, video đồi trụy đang được nhóm này lưu giữ trong máy tính, phát tán lên mạng internet.

Qua điều tra ban đầu, Sầm Thị Sen là bạn gái của Trương Huệ Mẫn, kiêm nhiệm vụ phiên dịch và đứng tên thuê nhà cho cả nhóm ở. Thông qua mạng xã hội, Sen đăng tin tuyển, dụ dỗ các cô gái trẻ làm "việc nhẹ lương cao": 700.000 đồng cho cảnh quay cảnh kích dục trong khoảng thời gian 6 giờ; 1 triệu đồng cho cảnh quan hệ tình dục. Từ các hình ảnh, nhóm này sẽ phát trực tiếp hoặc sau đó đưa lên mạng xã hội và các trang web khiêu dâm. Người muốn xem các clip phải đăng ký tài khoản thành viên và trả tiền qua một tài khoản mở tại ngân hàng ở Trung Quốc. Bước đầu, công an xác định có ít nhất 4 cô gái trẻ bị lôi kéo, dụ dỗ vào đường dây “sản xuất clip sex”. Trong số này K.D. mới 15 tuổi 3 tháng.

Mẫn (đeo kính), Sen (thứ hai hàng trên) cùng 4 đối tượng người Trung Quốc thuê trẻ em đóng phim sex.

Triệt phá ổ nhóm Trung Quốc cho vay nặng lãi ở TP HCM

ơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ việc nhóm 6 người Trung Quốc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Chiều 14/9, anh Nguyễn Vương Bảo (23 tuổi, trú quận Phú Nhuận) là nhân viên thu hồi nợ của công ty Star City (trụ sở ở đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp) có đi thu tiền lãi của khách hàng tại địa bàn phường An Phú, quận 2. Trong quá trình làm việc, anh Bảo gọi điện thoại cầu cứu đồng nghiệp trong công ty, nhờ trình báo Công an vì nhóm “ông chủ” đang tìm xử lý vì nghi ngờ Bảo chiếm đoạt tiền công ty. Nhóm người quản lý, chủ yếu là người Trung Quốc, tại công ty cho vay nặng lãi thông qua ứng dụng điện thoại Từ trình báo này, Công an quận 2 đã vào cuộc điều tra, làm việc với Bảo và sau đó khám phá ra ổ nhóm cho vay nặng lãi do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, kết hợp với đối tượng Ngô Khắc Hạnh (43 tuổi, trú quận 10). Hạnh kết hợp với nhóm người Trung Quốc do Yan Xin (26 tuổi, lưu trú tại 1 căn hộ chung cư ở P.Bình Khánh, Q.2) cầm đầu để tổ chức cho vay nặng lãi với hình thức tinh vi dưới hình thức công nghệ cao. Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi vừa bị bắt giữ. Trong ngày 17/9, c

Bắt nhóm người Trung Quốc làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tiền

Ngày 11/9, công an TP Vinh (Nghệ An) kiểm tra hành chính nhóm đối tượng người Trung Quốc khi đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thái Học gồm Yang Chang Cai (SN 1986), Denh Cong Cong (SN 1990) và Lian Yu (SN 1985), cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Các đối tượng này đã nhập cảnh vào Việt Nam, sử dụng các thiết bị điện tử cài đặt vào các máy ATM trên địa bàn Nghệ An và một số tỉnh, thành trong cả nước để đánh cắp thông tin về tài khoản cá nhân, tổ chức mở tại các ngân hàng rồi làm giả thẻ ATM của các ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thu giữ của các đối tượng 333 thẻ ngân hàng nghi là giả, trong đó có 319 thẻ đã được quét thông tin về chủ tài khoản, 22 thẻ đã bị rút tiền ra khỏi tài khoản với số tiền gần 300.000.000 đồng và 14 thẻ trắng, 3 thiết bị điện tử, 2 máy tính xách tay… Tang vật của nhóm đối tượng. Phạt hành chính 4 đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây ma túy Cũng trong ngày 11/9, theo NLĐ, văn phòng UBND tỉnh Bình Định xác nhận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người Trung Quốc về hành vi cư trú bất hợp pháp với số tiền 95 triệu đồng. Cụ thể, xử phạt với số tiền 35 triệu đồng đối với Zhou Liuging (SN 1981) vì không có giấy tờ tùy thân và đã vi phạm hành chính với lỗi là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Huang Zengfang (SN 1989, làm nghề khảo sát máy móc liên quan cắt xẻ đá), Lin Cunzhou (SN 1988, công nhân cưa đá) và Zhou Meilian (SN 1968, nội trợ) cùng vi phạm hành chính lỗi "người nước ngoài nhập cảnh hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam". Mỗi người bị xử phạt 20 triệu đồng. Đây là 4 trong số 6 đối tượng liên quan đến 2 kho chứa hóa chất dùng để chế biến ma túy tại khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa bị Công an tỉnh Bình Định phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ vào ngày 6/8. Các thùng chứa dung dịch hóa chất để chế biến ma túy của nhóm người Trung Quốc được phát hiện tại TP Quy Nhơn. Triệt phá nhà xưởng sản xuất ma túy do người Trung Quốc điều hành



Rạng sáng 6/8, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện một vụ liên quan đến sản xuất ma túy, tạm giữ một số đối tượng người Trung Quốc tại địa bàn thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà. Khám xét trụ sở của Công ty xuất nhập khẩu Đồng An Viên tại thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, lực lượng chức năng thu giữ 13 tấn hóa chất, tiền chất ma túy và 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc sản xuất trái phép chất ma túy. Bên trong nhà xưởng, còn có một số người, trong đó có 8 người mang quốc tịch Trung Quốc là nam giới.

Mắt xích lớn trong đường dây ma túy ở Việt Nam bị triệt phá. Gần 400 người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc hơn 10 nghìn tỷ Tháng 5/2019, cơ quan công an phát hiện tại khu đô thị Our City (đường Phạm Văn Đồng phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng), một số đối tượng lớn cư trú và thuê đường truyền truy cập internet với lưu lượng lớn, có thời điểm lên tới gần 1.000GB/ngày, truy cập hơn 100 website quản lý và 99 trang người chơi đánh bạc, xổ số cá cược thể thao trong giao diện bằng tiếng Trung Quốc. Trong đó máy chủ chủ yếu đặt tại nước ngoài, như Trung Quốc, Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan. Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, hơn 380 đối tượng là người Trung Quốc có tuổi đời từ 18-24 vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế trong hơn 100 phòng kín tại khu đô thị Our City. Các đối tượng được thuê làm việc với mức lương khoảng 3 nghìn nhân dân tệ, tương đương gần 100 triệu đồng Việt Nam. Những người này có nhiệm vụ điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề… Sơ bộ, số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là trên 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 10 ngàn tỷ đồng Việt Nam. Cơ quan Công an thu giữ gần 2 nghìn điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác.Tại tầng 2 và 3 của tòa nhà trung tâm trong khu đô thị Our City có đặt 15 máy chủ và hàng trăm máy tính thành phần được đặt rải rác tại các tòa nhà khác. Khu đô thị Our City bị bao vây để điều tra trung tâm cờ bạc do người Trung Quốc vận hành. Nhóm khách Trung Quốc giết lái xe taxi ở Lạng Sơn Đêm 8/8, gia đình ông Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1967, trú số 115 đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) không thấy người thân trở về, điện thoại mất liên lạc còn định vị chiếc xe ô tô nằm ở xã Bắc Phong (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã trình báo công an tỉnh Lạng Sơn. Chiều 9/8, cơ quan công an kiểm tra chiếc ô tô đỗ ven đường tại xã Bắc Phong trong xe không có người, khoang ghế ngồi có vết máu. Kính chắn gió ô tô bị rạn nứt. Ngoài ra, bên hông xe có vỏ ốp điện thoại hiệu Nokia, một thân máy nhưng không có sim. Tối cùng ngày, 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc là Vương Học Lỗi (SN 1996, trú Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc); Vương Đông Đường, (SN 1993, trú tỉnh Cam Túc); Trương Kiện (SN 2001, trú Bắc Hội, tỉnh Quảng Đông) bị cơ quan công an Sơn La bắt giữ. Chiếc xe taxi của nạn nhân Mạnh. Cuối tháng 7/2019, Lỗi, Đường và Kiện quen biết nhau qua mạng xã hội Wechat và rủ nhau sang Lào để kiếm việc làm. Tuy nhiên khi sang tới Việt Nam, các đối tượng trên thủ sẵn dao với mục đích cướp taxi để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 19h ngày 8/8, nhóm này thỏa thuận thuê xe taxi của ông Mạnh đi Hà Nội với số tiền 1,5 triệu đồng. Lên xe, Lỗi ngồi ghế phụ cạnh lái xe còn Đường, Kiện ngồi ghế sau và sát hại lái xe sau đó phi tang thi thể xuống sông và dùng vải lau vết máu xóa dấu vết. Sáng 9/8, khi di chuyển đến huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La thì ô tô bất ngờ bị hỏng nên 3 đối tượng đã bỏ lại xe sau đó bị bắt giữ. Rạng sáng 12/8, gia đình tìm thấy thi thể ông Nguyễn Hùng Mạnh trên sông Hồng thuộc khu vực thành phố Hà Nội... >>> Xem thêm: 380 người Trung Quốc điều hành đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ ở Hải Phòng

