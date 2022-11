Khởi tố kẻ đâm chủ cửa hàng tạp hóa, cướp tài sản

Đối tượng Trịnh Quốc Oai (SN 2000, trú tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) là nghi phạm gây ra vụ đâm chủ cửa hàng tạp hóa để cướp tài sản ở xã Dương Quang (thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) vào chiều 4/11.



Theo đó, vào khoảng 17h, ngày 4/11, tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Nguyễn Thị Liên (SN 1973, ở thôn Vũ Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) có 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô đến giả vờ mua hàng.

Trịnh Quốc Oai tại cơ quan công an.

Tại đây, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Liên, cướp đi 1 túi xách (bên trong có tiền, thẻ cào điện thoại và một số hóa đơn), rồi bỏ chạy. Hậu quả khiến Bà Liên bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an thị xã Mỹ Hào, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Mỹ Hào tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định Oai là đối tượng gây ra vụ án trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Oai về hành vi cướp tài sản.

Tang vật vụ án.

Thu giữ trên người đối tượng số tiền hơn 4,5 triệu đồng, nhiều thẻ cào điện thoại có tổng giá trị khoảng 1,4 triệu đồng, 1 con dao bấm dài 24cm, màu đen (đối tượng khai là hung khí đâm bà Liên), 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, không có biển kiểm soát cùng các vật chứng có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

