Khởi tố học sinh gây thương tích vì người yêu cũ

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với N.V.H, sinh năm 2007, đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn TP Hạ Long, về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng N.V.H và Đ.H.M tại cơ quan điều tra. Theo lời khai của N.V.H, khoảng tháng 3/2024, khi đang có quan hệ yêu đương với một học sinh tên Thảo (sinh năm 2008) thì H bị người yêu cũ của Thảo nhắn tin khiêu khích và chửi nhau. Sau đó, N.V.H được N.N.L, sinh năm 2006, đang là học sinh cấp 3 tại một trường nghề trên địa bàn TP Cẩm Phả, nhắn tin hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn giữa H và người yêu cũ của Thảo.



Chiều ngày 6/3/2024, 2 đối tượng tiếp tục hẹn gặp nhau để “giải quyết mâu thuẫn” tại một địa điểm hẻo lánh, vắng người qua lại trên địa bàn phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.

Sau đó, N.N.L đã rủ thêm 7 học sinh khác cùng trường (trong đó có N.D.Đ, sinh năm 2006) mang theo gậy, bóng chày, tuýp sắt; N.V.H rủ thêm 3 học sinh khác (trong đó có Đ.H.M, sinh năm 2008) mang theo 1 dao quắm, 1 dao gấp đến điểm hẹn.

Khi gặp nhau, cả 2 nhóm sử dụng hung khí xông vào đánh nhau, Đ.H.M dùng dao gấp bằng kim loại đâm trúng ngực N.D.Đ, khiến Đ bị tổn thương cơ thể 13%. Khi người dân phát hiện can ngăn thì hai nhóm bỏ đi.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án vào ngày 22/3/2024, ngày 21/5/2024 tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với N.V.H về tội cố ý gây thương tích và đề nghị chính quyền địa phương nơi Đ.H.M đang cư trú áp dụng biện pháp hành chính giáo dục tại xã, phường đối với Đ.H.M do M chưa đủ 16 tuổi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của N.N.L và các đối tượng khác có liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

