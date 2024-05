Lý do ông Đặng Tất Thắng bị Bộ Công an truy tìm?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa phát thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín (Sacombank) về dấu hiệu tội phạm do ông "Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".



Bộ Công an xác định, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu. Do đó, để phục vụ công tác xác minh, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ban hành Quyết định truy tìm đối với ông Thắng – được xác định là người bị tố giác.

Ảnh ông Đặng Tất Thắng trong hồ sơ truy tìm của Cơ quan ANĐT.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)…phối hợp truy tìm.

Đầu tháng 2/2024, Sacombank đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên "THANG DANG" đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.

Trước thời điểm đó, trên trang Facebook mang tên "THANG DANG" có đăng tin về việc ông Dương Công Minh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát và một số thông tin khác.

Ngay sau đó, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định, cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh.

Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính, ngân hàng. Mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/4, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong việc xử lý hành vi thông tin sai sự thật về việc Chủ tịch Sacombank bị cấm xuất cảnh.

Tại đại hội cổ đông sáng 26/4, Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh khẳng định không liên quan gì đến bà Trương Mỹ Lan cũng như vụ án Vạn Thịnh Phát.

Ông Dương Công Minh cho biết bản thân hiện là cổ đông lớn nhất của Sacombank, là đại diện và Chủ tịch Sacombank. Tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông, sẽ ảnh hưởng tới ngân hàng, qua đó ảnh hưởng quyền lợi cổ đông.

Nói về việc tài khoản "THANG DANG" đăng tin về việc ông bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát và một số thông tin khác, ông Minh cho rằng đây là tin đồn xuất phát từ hiềm khích cá nhân. Sacombank cũng đã có thông tin bác bỏ tin đồn này.

"Tôi không liên quan gì tới bà Trương Mỹ Lan và cũng không liên quan tới các vụ việc của bà ấy. Vụ việc của bà Lan đã được kết luận điều tra, có cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát và đã được Toà án xử lý. Tôi không liên quan một câu, một chữ, một dấu chấm, một dấu phẩy nào trong kết luận điều tra vụ án này", Chủ tịch Sacombank khẳng định.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nêu ý kiến vụ việc trên cho biết, thông tin về việc người lãnh đạo của một ngân hàng hoặc một doanh nghiệp nào đó bị cấm xuất cảnh là những thông tin rất nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nếu thông tin đó là sai sự thật.

Mọi hoạt động của các tổ chức cá nhân trên không gian mạng đều phải tuân thủ pháp luật, đặc biệt là những hoạt động đưa tin liên quan đến bí mật đời tư, bí mật kinh doanh và các thông tin quan trọng liên quan đến sự sống còn, tình hình tài chính, quản lý điều hành và hoạt động của các doanh nghiệp.

Những hành vi đưa thông tin trên không gian mạng phải tuân thủ quy định của luật an ninh mạng và các văn bản pháp luật có liên quan. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đưa thông tin sai sự thật lên không gian mạng mà là người Việt Nam, thực hiện hành vi trên lãnh thổ Việt Nam hoặc ở nước ngoài nhưng đưa thông tin sai sự thật về người Việt Nam, tổ chức cá nhân ở Việt Nam đều có thể bị áp dụng pháp luật Việt Nam để xử lý.

Theo thông tin từ Bộ Công an, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín (Sacombank) không bị cấm xuất cảnh. Những thông tin về việc cấm xuất cảnh đối với ông Minh đã và đang ảnh hưởng rất lớn đối với hoạt động của ngân hàng Sacombank và các hoạt động liên quan đến kinh doanh của ông Minh. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguồn tin từ tài khoản nào, xác định hành vi chia sẻ, đưa thông tin sai sự thật của các tổ chức cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy người đưa thông tin sai sự thật đang ở nước ngoài, cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành liên hệ, mời, triệu tập về Việt Nam để giải quyết hoặc ủy thác cho cơ quan tư pháp Việt Nam ở nước ngoài hoặc đề nghị nước sở tại phối hợp theo Hiệp định tương trợ tư pháp hoặc theo hình thức ngoại giao để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi đưa tin sai sự thật thực hiện ở Việt Nam hoặc đối với tổ chức cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài hoặc có liên quan đến tổ chức cá nhân ở Việt Nam sẽ được áp dụng theo pháp luật Việt Nam và áp dụng bằng chế tài hành chính hoặc hình sự, tùy thuộc vào nội dung thông tin sai sự thật và hậu quả do hành vi đưa thông tin sai sự thật gây ra.

Trường hợp hành vi đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cá nhân, đến sức khỏe danh dự nhân phẩm của công dân hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, gây ra dư luận xấu, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 BLHS hoặc Tội vu khống theo Điều 156 BLHS hoặc Tội đưa thông tin trái phép trên mạng internet theo Điều 288 BLHS.

Trường hợp hành vi chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện hành vi này cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt có thể đến 30.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện.

Người bị đưa thông tin sai sự thật có thể yêu cầu người thực hiện hành vi bồi thường thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm theo quy định tại Điều 592 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

