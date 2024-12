Hải Dương: Nữ công nhân treo cổ tại phòng trọ, nghi tự tử

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h45 sáng ngày 14/12, Công an xã Phúc Điền (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cô gái treo cổ ở một khu nhà trọ thôn Mậu Tài (xã Phúc Điền).

Hình ảnh vụ việc.

Nạn nhân được xác định là chị Vừ Thị C. (SN 2005, quê ở xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Chị C được phát hiện trong tư thế treo cổ tại lan can gác xép phòng trọ của anh Sùng A. S. (SN 2004 ở Nặm Păm, huyện Mường La, Sơn La). Thời điểm phát hiện vụ việc, chị C đã tử vong. Chị C là công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn.

Công an huyện Cẩm Giàng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.