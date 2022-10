Bắc Ninh: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự kẻ giết người yêu cũ

Phan Thanh Hoàng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, Phan Thanh Hoàng và chị Nguyễn Thị B. (SN 2003, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) có quan hệ tình cảm, nhưng đã chia tay. Chị B. đến tỉnh Bắc Ninh làm việc, đã quen và có quan hệ tình cảm với anh Hoàng Xuân D. (21 tuổi ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Do ghen tuông, Phan Thanh Hoàng đã nảy sinh ý định giết B.

Ngày 24/10, Phan Thanh Hoàng mang theo 1 con dao chọc tiết lợn ngồi chờ, quan sát từ phía đối diện hiệu làm tóc Vũ Huyền (số 260 đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh) với mục đích tìm chị Nguyễn Thị B. Đến khoảng 21h cùng ngày, Phan Thanh Hoàng thấy chị Nguyễn Thị B. mở cửa nên đã xông vào dùng dao đâm chị này nhiều nhát.

Thấy vậy, anh Hoàng Xuân D. can ngăn thì bị Phan Thanh Hoàng dùng dao đâm liên tiếp làm anh D nằm gục xuống sàn. Chị Nguyễn Thị B. bỏ chạy ra ngoài thì bị Hoàng cầm dao truy đuổi và tiếp tục đâm, chém liên tiếp, dùng cào bổ nhiều nhát khiến chị B. tử vong sau đó. Anh Hoàng Xuân D. bị thương nặng.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường bắt giữ Phan Thanh Hoàng để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ kẻ giết người yêu cũ ở Bắc Ninh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội Nguồn: ĐTHĐT.

Phan Thanh Hoàng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, Phan Thanh Hoàng và chị Nguyễn Thị B. (SN 2003, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) có quan hệ tình cảm, nhưng đã chia tay. Chị B. đến tỉnh Bắc Ninh làm việc, đã quen và có quan hệ tình cảm với anh Hoàng Xuân D. (21 tuổi ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Do ghen tuông, Phan Thanh Hoàng đã nảy sinh ý định giết B.

Ngày 24/10, Phan Thanh Hoàng mang theo 1 con dao chọc tiết lợn ngồi chờ, quan sát từ phía đối diện hiệu làm tóc Vũ Huyền (số 260 đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh) với mục đích tìm chị Nguyễn Thị B. Đến khoảng 21h cùng ngày, Phan Thanh Hoàng thấy chị Nguyễn Thị B. mở cửa nên đã xông vào dùng dao đâm chị này nhiều nhát.

Thấy vậy, anh Hoàng Xuân D. can ngăn thì bị Phan Thanh Hoàng dùng dao đâm liên tiếp làm anh D nằm gục xuống sàn. Chị Nguyễn Thị B. bỏ chạy ra ngoài thì bị Hoàng cầm dao truy đuổi và tiếp tục đâm, chém liên tiếp, dùng cào bổ nhiều nhát khiến chị B. tử vong sau đó. Anh Hoàng Xuân D. bị thương nặng.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường bắt giữ Phan Thanh Hoàng để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ kẻ giết người yêu cũ ở Bắc Ninh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội Nguồn: ĐTHĐT.