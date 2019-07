Khởi tố đối tượng đốt rác gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Đình Thành về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy".

Thông tin mới nhất vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh, cụ thể xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn 7 (xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), chiều ngày 1/7, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Đình Thành (SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.



Trước đó, ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã tạm giữ đối tượng Phan Đình Thành.

Đối tượng Thành tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phan Đình Thành đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Theo đó, vào sáng 28/6/2019, Phan Đình Thành đi mua đồ ăn sáng và mua một chiếc bật lửa ga để hút thuốc. Sau khi về nhà, gần trưa cùng ngày, Thành ra vườn, gom rác trong vườn lại khu vực cuối vườn rồi dùng bật lửa để đốt rác.

Do trời nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn. Thành đã dùng xô múc nước để dập lửa nhưng không dập được nên Thành gọi mọi người đến giúp đỡ. Tuy nhiên, lúc này, lửa đã cháy mạnh và lan từ vườn nhà Thành sang khu vực rừng thông phía sau nhà Thành.

Hậu quả, vụ cháy bắt đầu từ khu vực phòng hộ thôn 7, xã Xuân Hồng lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ thuộc một số thôn khác của xã Xuân Hồng và rừng phòng hộ thuộc Thị trấn Xuân An. Sau gần 3 ngày huy động hàng ngàn người cùng các phương tiện chữa cháy, đến sáng ngày 30/6 đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phan Đình Thành về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.