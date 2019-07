Cách người Hà Nội "giải nhiệt" trong cái nóng 40 độ C

Từ 17h, vé vào một công viên nước ở Hà Nội giảm giá từ 160.000 đồng xuống 90.000 đồng/người. Vì thế, những ngày nắng nóng vừa qua, hàng chục nghìn người Hà Nội "giải nhiệt" trong cái nóng 40 độ C ở công viên nước. Bên trong, hàng nghìn người tản ra khắp các khu vực để vui chơi trong làn nước mát. Một nhân viên cho biết: "Trừ dịp lễ thì những ngày trời nóng nhưng không nắng gắt như hôm qua là lúc nhiều người đến vui chơi nhất. Công viên đông cả ngày, bãi giữ xe có lúc còn kín chỗ". Khu vực bể tạo sóng luôn đông đúc người đến vui chơi, đặc biệt khu nước nông, gần bờ thu hút rất nhiều phụ nữ và trẻ em đến "giải nhiệt" trong cái nóng 40 độ C. Nơi đây, du khách có thể thảnh thơi ngồi trên phao dập dềnh theo những con sóng. Nhiệt độ ngày 30/6 đã giảm còn 32 độ C. Một cô gái ôm chặt chàng trai khi những cơn sóng mạnh dồn dập ở khu vực nước sâu. Nhưng khi sóng vừa ngừng, cô bạn lập tức nhảy xuống chơi đùa, té nước. Dịp nghỉ hè cũng là lúc nhiều gia đình cho con đến công viên nước vui chơi. Các bé cao dưới 0,9 mét còn được miễn phí. Một vài cô gái trẻ ngại xuống nước nên ngồi chơi ở bể bơi dành cho thiếu nhi. Trong khi đó, những cô gái nước ngoài luôn mặc bikini. Và họ cũng thoải mái hơn trong việc chơi các trò cảm giác mạnh. Khu vực đường trượt đa làn, trượt ống, trượt thảm luôn có hàng chục người xếp hàng chờ tới lượt. Cầu thang dẫn lên khu vực này nhiều lúc còn tắc nghẽn vì quá đông. Mỗi người mất khoảng hơn 10 phút chờ đợi cho hơn 10 giây tận hưởng cảm giác mạnh. Từ ngày 1/7, thời tiết Hà Nội mát mẻ không còn nắng nóng 40 độ C. Đêm nay có mưa rào và dông.

