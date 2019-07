Những vụ “oan gia” khi đưa người bị nạn đi cấp cứu

1. Bị đâm trọng thương vì đưa cô gái vào viện cấp cứu: Khoảng 19h ngày 11/2/2017, tại khu phố Chẹm, xã Trạm Lộ (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một cô gái trẻ điều khiển xe máy và xe taxi. Cô gái tên Dung (24 tuổi) bất tỉnh ngay sau tai nạn. Anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nhà cách hiện trường tai nạn chỉ 20m) đã bế cô gái bị nạn lên xe và đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Khi vào đến bệnh viện, cô gái đã đưa điện thoại cho anh Sơn nhờ anh này gọi giúp thông báo cho người thân. Khoảng 10 phút sau, một nhóm nam thanh niên đến và đâm anh Sơn một nhát vào lưng vì nghĩ anh Sơn là người gây ra tai nạn. Ngay sau đó, anh Sơn được Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành tiến hành sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh để cấp cứu, điều trị. Sau đó, công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã khởi tố kẻ côn đô là Nguyễn Hữu Khá (SN 1991). Sau khi đâm nạn nhân bằng dao bấm, Khá dùng xe máy chạy trốn. Đối tượng khai là bạn trai mới quen 2 tháng của cô gái bị tai nạn. Dung làm việc tại quán karaoke rồi quen Khá. 2. Hai công an bị đánh bị thương vì đưa người nhập viện: Khoảng 14h ngày 1/3/2018, Tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (CA tỉnh Đồng Tháp) phát hiện Nguyễn Minh Dương (25 tuổi, ngụ huyện Tam Nông) điều khiển xe máy chở 2 bao tải thuốc lá nhập lậu. Tổ công tác truy đuổi nhưng Dương không dừng lại, tháo chạy nên đâm vào cọc tiêu. Thấy Dương bất tỉnh, người dân địa phương cùng Thượng uý Nguyễn Thanh Sang và chiến sĩ CSCĐ Phạm Hoàng Bửu đưa đối tượng đi cấp cứu thì bị 1 nhóm chặn đường đánh bị thương phải nhập viện. Đối tượng Dương do vết thương nặng nên tử vong ở bệnh viện. Sau đó, công an đã khởi tố bắt tạm giam nhóm đối tượng về tội Cố ý gây thương tích. Nhóm đối tượng gồm Trần Chí Khang (21 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh), Trương Quan Trường (21 tuổi), Huỳnh Văn Chí (22 tuổi, cùng ngụ TX Hồng Ngự) và Nguyễn Duy Tân (19 tuổi), Nguyễn Minh Nhật (24 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình). 3. Cô gái bị đánh vì đưa người bị tai nạn vào viện: 1h sáng ngày 22/11/2017, chị H.B.M đi đến ngã 3 Thái Lan, Tam Phước, Biên Hòa để mua cơm thì gặp 2 nhóm thanh niên đánh nhau loạn xạ. Một số người bị thương và chảy máu khá nhiều. Chị M. đến giúp cầm máu cho các thanh niên rồi đưa xuống Bệnh viện Long Thành để băng bó vết thương và điều trị. Tại cửa bệnh viện, chị M. bị chính bạn của những người mình đưa đi cấp cứu đánh tới tấp dẫn đến thương tích đầy người do hiểu nhầm. Sau đó, nạn nhân có trình báo đến công an thị trấn Long Thành giải quyết vụ việc. 4. Bị đánh tới tấp khi cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn: Khoảng 22h15 ngày 2/10/2014, 1 ôtô 7 chỗ lưu thông trên đường Lê Lai, hướng từ đường Cống Quỳnh đi chợ Bến Thành (TP HCM) với tốc độ cao. Khi đến giao lộ Lê Lai - Trần Thị Nghĩa, chiếc ôtô mất lái tông mạnh vào xe máy khiến 2 người trên xe văng xuống đường bất tỉnh. Tiếp tục, xe "điên" còn chạy tới tông vào xe máy khác khiến 1 người bị thương nhẹ. Lúc này, một nam thanh niên đi đường thấy nạn nhân bất tỉnh nên dừng lại cấp cứu thì bị nhiều người dân xung quanh chạy đến đánh tới tấp vì tưởng là tài xế xe “điên” gây tai nạn. 5. Đưa người đi cấp cứu, nam thanh niên bị chém lìa tay: Anh Võ Ngọc Thành Tâm (20 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) đi ngang qua thấy một người bị thương trong trận hỗn chiến ở quán nhậu, nên dừng xe lại để chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đưa nạn nhân đi viện thì anh Tâm bị một đối tượng chém đứt cổ tay. Gây án xong, nhóm đối tượng bỏ trốn, hai nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. (Ảnh minh họa)

