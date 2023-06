Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại karaoke Thúy Đàn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành (SN 1992, khu dân cư Vũ An, Phạm Thái, Kinh Môn) và Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1998, khu dân cư Lưu Thượng 1, Hiệp An, Kinh Môn) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (theo quy định tại Khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự).

Hai đối tượng Thanh, Thành.

Thông tin vụ việc, hồi 18h45 ngày 13/6/2023, tại quán karaoke Thúy Đàn (Khu dân cư Đông Hà, phường An Phụ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), tổ công tác của Công an thị xã Kinh Môn tiến hành kiểm tra, phát hiện tại phòng hát 301 của quán có 9 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 0,422g Ketamine, 01 thẻ ngân hàng MB Bank, 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền polimer mệnh giá 20.000 đồng, 1 bật lửa gas màu đỏ.

Các đối tượng ở thời điểm cảnh sát kiểm tra karaoke Thúy Đàn

Kết quả test nhanh ma túy xác định có 7/9 đối tượng dương tính với ma túy gồm: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Tuấn (cùng SN 1992, cùng trú tại KDC Vũ An, Phạm Thái, Kinh Môn), Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1998, KDC Lưu Thượng 1, Hiệp An, Kinh Môn), Phạm Văn Toàn (SN 1989, thôn An Bộ, Hiệp Hòa, Kinh Môn), Lý Thị Lại (SN 1997, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng), C.Th.D. (SN 2006, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), Kha Thị Hiền (SN 1998, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.