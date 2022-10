Hải Dương: Chứa chấp tổ chức sử dụng ma túy, chủ quán karaoke bị khởi tố

Ngày 26/10, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toản (SN 1971, trú tại xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc) – chủ quán karaoke Cây Dừa về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.



Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú tại thôn Cao Lý, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc) bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Toản chủ quán karaoke Cây Dừa

Thông tin ban đầu, khoảng 19h20 ngày 7/10, Tổ công tác của Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã Tân Tiến tiến hành kiểm tra quán karaoke Cây Dừa tại thôn Tam Lương, xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 nam, nữ thanh niên đang tụ tập bay lắc trong một phòng hát và có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn dính một lượng chất bột mịn màu trắng. Qua kiểm tra xác định 3 đối tượng dương tính với ma túy.

Kết quả xác minh, điều tra cho thấy, trưa ngày 7/10, sau khi tụ tập uống rượu tại nhà người quen, Nguyễn Văn Tuấn và nhóm bạn đến quán karaoke Cây Dừa do Nguyễn Văn Toản làm chủ để hát.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.

Do có quen biết từ trước nên mặc dù quán đang tạm dừng hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, ông Toản vẫn sắp xếp phòng hát cho Tuấn, đồng thời gọi thêm nhân viên từ một cơ sở khác đến phục vụ khách.

Trong phòng hát, Tuấn lấy ra 2 viên ma túy dạng kẹo chia cho các đối tượng khác sử dụng. Một lúc sau, Tuấn tiếp tục lấy ra một gói ma túy dạng Ketamine và một bộ dụng cụ dùng để nghiền và hít ma túy. Đến 19h20 cùng ngày, trong khi các đối tượng đang tụ tập bay lắc thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết với giá 1 triệu đồng. Bản thân Tuấn từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuấn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị can Nguyễn Văn Toản về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an huyện Gia Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

