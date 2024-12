Vụ 84 công nhân ở Nghệ An nhập viện: Ngộ độc do vi sinh vật

Ngày 19/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An thông tin vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Premium Fashion Việt Nam (khu công nghiệp WHA IndustrialZone 1, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và Công ty TNHH JTEC Nghệ An (khu công nghiệp VSIP Nghệ An, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Sau khi lấy mẫu thức ăn kiểm tra cho thấy, căn cứ kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, kết quả điều tra ngộ độc và nhận định của các đơn vị điều trị bệnh nhân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do Histamin có trong mẫu cá Bạc má chiên và Vi sinh vật (E.coli, Coliforms) trong một số mẫu thức ăn (dưa xào thịt, cá bạc má chiên, rau cải xào, thịt kho củ cải, cam).

Công nhân nhập viện điều trị. (Ảnh: Phan Ngọc/ LĐCĐVN)

Trước đó như báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, vào khoảng 13h ngày 6/12, sau bữa ăn trưa, hơn 60 công nhân tại 2 nhà máy thuộc Khu công nghiệp WHA, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Khu công nghiệp VISP xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bất ngờ xuất hiện các biểu hiện bị ngộ độc như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn…

Các công nhân được đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, bệnh viện huyện Nghi Lộc, bệnh viện Cửa Đông cấp cứu ngay sau đó. Tính đến 20h ngày 6/12 có 84 người nhập viện điều trị . Hiện các bệnh nhân đã xuất viện và sức khỏe các bệnh nhân ổn định.

Liên quan đến vụ ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An tạm đình chỉ hoạt động của đơn vị cung cấp suất ăn đối với Công ty cổ phần thương mại B.A.C. Đồng thời, yêu cầu cơ sở khắc phục các tồn tại.