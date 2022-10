Hải Dương: Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 14/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1993, trú tại thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và Đặng Văn Dũng (SN 1994, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long) về hành vi Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Dũng, Sang tại cơ quan công an.

Điều tra ban đầu, khoảng 21h30 ngày 8/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khu nhà trọ thuộc xóm Chùa , thôn Tiền, thị trấn Lai Cách.

Trong số các đối tượng có Nguyễn Văn Sang, Đặng Văn Dũng. Ngoài ra còn có Dương Xuân Cường (SN 1991, trú tại xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), Mạc Văn Khánh (SN 1990, trú tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) và Hoàng Văn Kim (SN 1996, trú tại xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Địa điểm các đối tượng tụ tập cũng là phòng trọ của Đặng Văn Dũng.

Tang vật thu giữ gồm 16 gói giấy bạc màu trắng chứa 0,786g heroin và một số tiền mặt dùng để mua bán ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Dũng và Sang khai nhận số ma túy trên được 2 đối tượng cất giấu với mục đích để sử dụng và bán kiếm lời. Khi bị phát hiện, Dũng và Sang đang tổ chức cho các đối tượng còn lại sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

