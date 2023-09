Khối tài sản “khủng” bị kê biên của nữ Chủ tịch NSJ Hoàng Thị Thúy Nga

Tiếp tục kê biên khối tài sản “khủng” của Hoàng Thị Thúy Nga



Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hoa Công Hậu, cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh; Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group và 10 bị can về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Hai cựu cán bộ Sở Y tế Tây Ninh bị đề nghị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đáng chú ý, cơ quan điều tra nêu rõ tài sản đứng tên nhiều cá nhân, công ty trong hệ sinh thái NSJ Group về bản chất là của Hoàng Thị Thúy Nga. Do đó, cần tiếp tục kê biên, phong tỏa, tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị can trong vụ án và và các nghĩa vụ khác của Nga trong các vụ án khác.

Hai bị can Hoa Công Hậu, Hoàng Thị Thúy Nga

Từ căn cứ nêu trên, cơ quan chức năng tiếp tục kê biên 2 thửa đất có tổng diện tích trên 16.700m2 tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh liên quan cựu Chủ tịch NSJ. Tại TPHCM, cơ quan điều tra kê biên 3 căn hộ tổng diện tích hơn 300m2 tại Tòa nhà Leman Luxury Apartments, quận 3.

Tại Hà Nội, căn hộ diện tích hơn 115m2 tại Tòa nhà Diamond Flower Tower, quận Thanh Xuân, được xác định của Công ty NSJ cũng bị kê biên để đảm bảo các nghĩa vụ bồi thường của Hoàng Thị Thúy Nga.

Ngoài ra, 5 bất động sản gồm sàn văn phòng, tòa nhà căn hộ chung cư tại Hà Nội, TP HCM liên quan nữ bị can đang thế chấp tại các ngân hàng cần giải tỏa kê biên giao cho nhà băng xử lý. Sau đó, các tài sản này phải được chuyển về cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bà Nga. Trong đó, tòa nhà ăn phòng ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (TP.HCM) và thửa đất 160m2 tại khu vực này được xác định là của Côngty NSJ.

Cơ quan điều tra cũng tiếp tục phong tỏa 200 triệu đồng trong tài khoản, tạm giữ 10.000 USD của bà Nga để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngăn chặn giao dịch tài sản của cựu giám đốc Sở Y tế

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có các Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh và Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh về việc rà soát và ngăn chặn giao dịch tài sản của các bị can Hoa Công Hậu, cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh và Lê Thành Lữ, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

Kết quả rà soát cho thấy, có 3 thửa đất tổng diện tích hơn 2.300m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho vợ chồng ông Hậu gồm: Thửa đất diện tích 880,0 m2 đất tại ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (này là khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh); Thửa đất diện tích 524,3 m2 đất tại ấp Long Chí, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (nay là khu phố Long Bình, phường Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh); Thửa đất 952,5 m2 đất tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Bị can Lê Thành Lữ, nguyên Phó phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế và người thân có 4 thửa đất tại TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Toàn bộ tài sản trên được cơ quan điều tra đề nghị ngăn chặn giao dịch.

Theo kết luận điều tra, ông Hoa Công Hậu, nguyên Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh là người chỉ đạo, trực tiếp ký các văn bản trong quá trình xin chủ trương lập dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, là người chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tại Sở Y tế.

Do được Hoàng Thị Thúy Nga đặt vấn đề nhờ giúp đỡ nên Hậu đã chỉ đạo Lê Thành Lữ cho Công ty NSJ vào giới thiệu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt hãng Siemens Healthcare và chấp thuận giá mua hệ thống là 28 tỷ đồng theo đề nghị của Hoàng Thị Thúy Nga.

Hậu chỉ đạo Lữ tham mưu để Hậu ký Tờ trình 318 ngày 09/10/2017 gửi ƯBND Tỉnh chỉ định mua hệ thống CT Scanner 128 lát cắt Somatom Deníĩnition AS của hãng Siemens Healcare do Công ty NSJ là đơn vị phân phối chính thức tại địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Quá trình lập hồ sơ mời thầu, Hậu vừa giao Lữ làm Tổ trưởng Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, đồng thời giao Lữ đại diện Sở Y tế làm việc Nguyễn Phước Thiện là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu để cài các thông số kỹ thuật chuyên biệt của hệ thống CT Scanner 128 lát cắt của hãng Siemens Healthcare vào yêu cầu hồ sơ mời thầu nhằm tạo lợi thế cho Công ty NSJ trúng thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Hành vi của Hoa Công Hậu vi phạm quy định tại khoản 4 và 6 Điều 89 Luật Đấu thầu, phạm tội “Viphạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghỉêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015, vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Đáng chú ý, từ năm 2018 đến 2020, sau khi Công ty NSJ đã trúng thầu, không hứa hẹn, thỏa thuận trước, nhân dịp lễ, tết, ông Hậu có 3 lần nhận quà biếu với tổng số tiền 1 tỷ đồng và đã nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả; được xác định lại yếu tố “vụ lợi” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với Hoàng Thị Thúy Nga, Chú tịch NSJ Group, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty NSJ, kết luận điều tra nêu, Nga là chủ Công ty NSJ trực tiếp điều hành, xây dựng bộ máy tổ chức Công ty NSJ và các Công ty thành viên; phân công, phân nhiệm các Ban Tống Giám đốc, lãnh đạo các Phòng, ban phụ trách dự án tại nhiều địa phương trong cả nước.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, Nga tác động xin dự án và cho xây dựng quy trình, quy chế nội bộ, làm cơ sở để nhân viên công ty phối hợp thực hiện các bước trong quy trình tham gia đấu thầu từ khâu xin chủ trương, phê duyệt dự toán, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, lắp đặt.

Tại tỉnh Tây Ninh, lợi dụng mối quan hệ với Hoa Cống Hậu, Giám đốc Sở Y tế, Nga trực tiếp chỉ đạo nhân viên Khối quan hệ khách hàng và Phòng Dự án Khối Y tế thông đồng với Sở Y tế trong việc lập hồ sơ mua sắm, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu tạo lợi thế cho Công ty NSJ trúng thầu gói thầu mua sắm hệ thống CT Scanner 128 lát cắt.

Nga chỉ đạo Hoàng Ngọc Hồng Phúc, Bạch Thị Diệu Hiền tổ chức người đi mua hồ sơ thay cho các nhà thầu “Quân xanh”; chỉ đạo Phùng Thị Dương, Nông Thị Bích Sửu, Đoàn Thị Nở lập hồ sơ dự thầu cho “Quân xanh” rồi phân công nhân viên Công ty NSJ đi nộp thay và tham gia mở thầu tại Sở Y tế tạo điều kiện để Công ty NSJ trúng thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Hành vi của Hoàng Thị Thúy Nga trái với quy định khoản 3, 4 và 6 Điều 89 Luật Đấu thầu, đã phạm tội “Vỉ phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm ưọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, Nga thành khẩn khai báo hành vi phạm tội vi phạm đấu thầu; tự nguyện dùng các khoản tiền công nợ của các khách hàng đối với NSJ Group và phần tiền còn lại của các tài sản bị kê biên trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, Nga không thừa nhận việc đưa tiền cho Hoa Công Hậu và Lê Thành Lữ.