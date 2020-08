Khen thưởng hàng nghìn công an xã bán chuyên trách ở Đắk Lắk

(Kiến Thức) - Ngày 26/8, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng lực lượng công an xã bán chuyên trách có thành tích trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, công an xã bán chuyên trách được bố trí tại 152 xã với 2.091 thôn, buôn trên địa bàn tỉnh, trong đó có 49 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.



Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk khen thưởng công an xã tại buổi Hội nghị. Công an xã cũng thường xuyên tham mưu củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo 138 cấp xã để tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác bảo đảm ANTT tại đạn bàn các xã.

Tính đến thời điểm hiện tại, 152/152 xã trên địa bàn đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo; 152/152 xã đăng ký và tham gia phân loại khu dân cư “An toàn về ANTT”, có 135/152 xã đã đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

Chủ động triển khai theo chức năng nhiệm vụ và phối hợp với Công an chính quy trong việc xây dựng, triển khai, sơ kết, tổng kết và nhân rộng nhiều mô hình, tổ chức quần chúng tự quản về ANTT theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” tại địa phương.

Đến nay, đã có 241 mô hình quần chúng về ANTT tại cơ sở, trong đó có nhiều mô hình, tổ chức quần chúng tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả như “Tiếng kẻng an ninh” ở xã Ea Ô, huyện Ea Kar; “Quần chúng tự quản ANTT” tại thôn Liên Hóa, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk; “Thôn bình yên không có người vi phạm hình sự” ở thôn 2, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar…

Toàn cảnh Hội nghị tại công an tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã nỗ lực cố gắng, triển khai các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật.

Qua đó, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh nói chung giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT, không để hình thành các điểm nóng về ANTT tại địa bàn cơ sở.

Trung bình hàng năm, lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã phối hợp tham gia giải quyết hàng trăm vụ việc về ANTT tại địa bàn; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ hơn 1.000 trường hợp là những người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy, người bị kết án tù còn ngoài xã hội…

Bên cạnh đó, Công an xã đã hỗ trợ giải quyết thủ tục đăng ký thường trú cho khoảng 15.000 lượt hộ; giải quyết thủ tục đăng ký tạm trú cho hơn 2.000 hộ; phối hợp thực hiện cấp đổi CMND cho hơn 70.000 lượt người; vận động quần chúng nhân dân giao nộp, thu hồi hơn 1.000 loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ.

Các tiết mục văn nghệ tại Hội nghị. Ngoài ra, lực lượng Công an xã bán chuyên trách cũng tích cực phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát, kiểm tra lưu trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, trong các vụ mùa thu hoạch nông sản; tích cực luyện tập và tham gia diễn tập thực hiện các phương án quốc phòng, an ninh, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố nghiêm trọng theo kế hoạch của địa phương.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thành tích, đóng góp của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 đến nay có 461 tập thể, 1.329 cá nhân Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT được các cấp khen thưởng.