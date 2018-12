Khám xét nhà "trùm" ma túy lớn nhất Bình Dương thấy gì?

Từ lời khai của 2 đối tượng tàng trữ ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã khám xét nhà của Trần Hoàng Anh và phát hiện số lượng lớn ma túy cùng súng, đạn.



Công an khám xét nhà của ông "trùm" ma túy Trần Hoàng Anh

Ngày 28/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt đối tượng Trần Hoàng Anh (sinh năm 1988, trú phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, tối 24/12, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang Đoàn Ngọc Thành (sinh năm 1996; trú huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) đang vận chuyển 19,89g ma túy.

Đến chiều 26/12, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục bắt quả tang Lê Ngọc Truyền (sinh năm 1983, trú huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) đang vận chuyển 24,25gram ma túy.

Từ lời khai của 2 đối tượng, Công an đã khám xét nhà của ông "trùm" ma túy Trần Hoàng Anh tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một. Tại nhà của Hoàng Anh, công an phát hiện có 9 đối tượng đang mua bán và sử dụng chất ma túy. Tại đây, công an thu giữ 313,86g ma túy, 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 2 viên đạn, 1 roi điện.