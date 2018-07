Đường dây sản xuất 20.0000 viên ma túy/đêm bị “đánh sập” thế nào?

Chiều 16/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cho biết, mới đây C47 đã triệt phá một đường dây sản xuất trái phépquy mô lớn tại TP HCM do Didonna Quốc Anh Phillip (26 tuổi, quốc tịch Pháp) cầm đầu.

Tang vật vụ án

Trước đó, khi Didonna Quốc Anh Phillip và đồng bọn là Vũ An (28 tuổi) đang giao nhận 1 kg ma túy tại một chung cư ở quận 8, TPHCM thì bị Công an bắt quả tang. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, Công an thu giữ 85.000 viên ma túy và nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất ma túy.