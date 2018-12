Bắt “thiếu gia” chuyên cung cấp ma túy cho quán bar phố biển Vũng Tàu

Ngày 20.12, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ Trần Hận Hoài (thường gọi là "thiếu gia Hận Hoài", SN 1989, ngụ TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “buôn bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Qua thời gian dài đeo bám, trinh sát Công an TP.Vũng Tàu phát hiện thanh niên có dáng vẻ “thiếu gia” ăn chơi thường ra vào các quán bar có tiếng nên âm thầm theo dõi. Qua đó, công an xác định “thiếu gia” này chuyên cung cấp ma túy cho quán bar, dân chơi ở phố biển Vũng Tàu nên củng cố hồ sơ, chứng cứ để phá án.

Rạng sáng 19.12, trinh sát ập vào nhà nghỉ nơi Hoài lưu trú ở khu Á Châu, phường 2, TP.Vũng Tàu. Vừa thấy công an, Hoài vội bỏ chạy nhưng bị khống chế. Kiểm tra tại chỗ, công an thu giữ nhiều bọc nhựa nhỏ chứa ma túy với gần 100 viên nén màu xanh, nâu, vàng, cam… Công an đã lập biên bản và đưa người cùng tang vật về trụ sở.

"Thiếu gia Hận Hoài" tại trụ sở công an. Ảnh: C.T Tại cơ quan công an, Hoài khai số ma túy và thuốc lắc mua từ TP.HCM về bán lại cho các quán bar và dân chơi ma túy ở Vũng Tàu để kiếm lời. Để tránh bị phát hiện, Hoài thuê nhà nghỉ khách sạn để lưu trú.



Hoài từng có tiền án về tội “Buôn bán trái phép chất ma túy”. Sau khi thụ án, Hoài về địa phương sống với gia đình, nhưng không chịu cải sửa mà tiếp tục ăn chơi sa đọa. Thấy khách đến quán bar thường sử dụng ma túy nên Hoài nảy sinh ý định buôn bán ma túy rồi móc nối với một số đầu nậu ma túy ở TP.HCM để mua thứ hàng cấm này.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.