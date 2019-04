Kết luận bất ngờ vụ nghi vấn bé 5 tuổi bị nhét chất bẩn vào vùng kín

Thông tin mới nhất vụ một bé gái 5 tuổi tại Trường Mầm non xã Vạn Thọ (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) "tố" bị cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín gây xôn xao dư luận. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đã có báo cáo kết quả ban đầu sau khi trưng cầu giám định bộ phận sinh dục và sức khỏe của bé gái.

Theo đó, kết quả của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Thái Nguyên cho thấy, mức độ tổn hại sức khỏe của cháu bé là 0%. Kết luận của Viện Pháp y Quốc gia cũng khẳng định không tìm thấy chất độc trong mẫu gửi giám định. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho rằng, cháu Y. bị viêm âm đạo do tạp khuẩn.

Bé gái nghi bị nhét chất bẩn vào vùng kín.

Quá trình khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera tại Trường Mầm non xã Vạn Thọ, cơ quan chức năng không thu được bất kỳ đồ vật, hình ảnh nào liên quan đến nghi vấn cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi như trong nội dung đơn tố cáo.

Trước đó, chị Nguyễn Bích Ngọc - mẹ đẻ của cháu Y, học sinh lớp mẫu giáo 4 tuổi, Trường Mầm non xã Vạn Thọ đã có đơn trình báo gửi công an xã Vạn Thọ và Công an huyện Đại Từ.

Theo đó, ngày 6/3, bé gái Y. đi học về, được bà thay đồ và tắm rửa thì thấy nhiều chất dịch bẩn ở vùng kín. Chất dịch bẩn không có bọt, nhớt, dính, khó rửa, màu hơi vàng. Còn cháu kêu đau đớn, đêm giật mình khóc.

Cháu có kể lại, con vào nhà vệ sinh để đi vệ sinh thì cô M. kéo vào, đóng cửa lại. Cô tụt quần con ra và nhét cái gì vào. Cô cấm con: "Về nhà không được phô bố, phô mẹ, phô bà, phô ông, không cô đập chết”.

Vào chiều 11/3, gia đình đưa cháu Y. đến viện Trung ương Thái Nguyên khám. Bệnh viện đã xét nghiệm vi sinh và kết luận, cháu Y. bị viêm âm đạo cấp. Bác sĩ lý giải với gia đình, bình thường trẻ con bé không bị như thế này mà chỉ những người lớn mới bị. Trong đơn thuốc của bệnh viện này cũng ghi rõ, bệnh nhân bị viêm âm đạo do tạp khuẩn và chỉ định một số loại thuốc điều trị.

Do bức xúc, ngày 12/3, gia đình đã làm đơn trình báo công an và gửi Chủ tịch xã vào cuộc.

Liên quan sự việc trên, bà Đinh Thị Hường - Hiệu trưởng Trường mầm non Vạn Thọ (xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên - nơi em Y. theo học) cho biết, nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra phản ánh về việc giáo viên của mình nhét chất bẩn vào vùng kín của học sinh . Hội đồng chuyên môn của nhà trường đã họp, bao gồm ban giám hiệu, thanh tra nhân dân, công đoàn trường, cô giáo M. cùng đại diện cơ quan công an.

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đại Từ, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Bích Ngọc (đơn ghi ngày 19/3/2019), đã thành lập tổ công tác để xác minh và làm việc trực tiếp với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Vạn Thọ cùng giáo viên có liên quan.

Tại buổi làm việc, cô M. cho rằng nội dung tố cáo là không đúng sự thật. Bản thân không bôi chất bẩn vào vùng kín của cháu Y. và khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với lời khai của mình.

Ngay trong biên bản tường trình của cô giáo Trần Thị T. và Hà Thị H., phụ trách lớp 4 tuổi B - nơi cháu Y. theo học khẳng định, các cháu lớp 4 tuổi B đang học tai khu nhà cấp 4, hiện chưa có nhà vệ sinh riêng mà phải dùng chung nhà vệ sinh khu tầng 1 tại lớp 5 tuổi A. Quá trình đưa các cháu đi vệ sinh đều có giáo viên quản lý và hướng dẫn. Trong ngày 6/3/2019, cháu Y. học tập và sinh hoạt tại trường bình thường, không nhìn thấy cô giáo M. gặp gỡ tiếp xúc với cháu. Các ngày 7 và 8/3 (thứ 5 và 6) cháu Y. vẫn đi học và không có biểu hiện bất thường.

Mới đây, trao đổi với báo chí, cô M. – giáo viên bị tố nhét chất bẩn vào bộ phận sinh dục của trẻ mầm non khẳng định, vào ngày phụ huynh đề cập, cô không hề gặp học sinh Y... Đồng thời, mong muốn cơ quan điều tra làm rõ sự việc để bảo vệ danh dự giáo viên.

Hiện vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.