Đình chỉ công tác cô giáo bạo hành học sinh tại Long An

Liên quan đến vụ việc cô giáo bạo hành học sinh ở Long An, cuối ngày 8/12, Sở Giáo dục đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Long An đã có báo cáo UBND tỉnh Long An, Bộ GD-ĐT về việc cô V., chủ nhiệm lớp 1/5 Trường tiểu học Bình Hữu (huyện Đức Hòa, Long An) đánh học sinh.

Hình ảnh được chia sẻ trên MXH về vụ việc học sinh lớp 1 ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị cô giáo bạo hành.

Theo đó, cô V. cho biết vào ngày 6/12, trong lúc nóng giận, không kiềm chế được nên đã đánh học sinh K. vào lưng và hông. Sau khi phát hiện sự việc, ngày 7/12, nhà trường và cô giáo đã đến gia đình em K. để thăm hỏi em, đồng thời xin lỗi phụ huynh.

Cô V. cũng thừa nhận trong lúc nóng giận đã không kiềm chế để gây ra vụ việc đáng tiếc. Trường Tiểu học Bình Hữu, huyện Đức Hòa, Long An - nơi xảy ra vụ việc. Sáng ngày 8/12, Sở GD-ĐT tỉnh Long An tiếp tục đến thăm em K. và xin lỗi phụ huynh. Giám đốc sở, trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện Đức Hòa và hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Hữu nhận thiếu sót trong quản lý và xin lỗi gia đình em K.

Theo báo cáo, trưởng Phòng giáo dục đào tạo huyện Đức Hòa đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác 15 ngày (bắt đầu từ ngày 10/12) để tiếp tục làm rõ và xem xét hình thức kỷ luật đối với giáo viên V. liên quan tới vụ bạo hành học sinh .

Trong một diễn biến liên quan, ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ GD-ĐT cho biết, đã có văn bản khẩn gửi Sở GD-ĐT tỉnh Long An yêu cầu xác minh, phối hợp với các ban - ngành liên quan xử lý nghiêm vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo, nếu có; đồng thời báo cáo tình hình về bộ trong ngày 10/12.