Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn đưa Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Sáng ngày 10/4, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (TP Hà Nội), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn. Ban Lễ tang Nhà nước gồm 23 người do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban. Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: TTXVN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: TTXVN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đi vòng quanh linh cữu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: TTXVN. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: TTXVN. Đoàn đại biểu Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh: TTXVN. Trong sáng nay, nhiều Bộ ban ngành cùng các cơ quan, đoàn thể, cá nhân của TP Hà Nội cũng như khắp các tỉnh thành của cả nước cũng đến Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên., Lễ viếng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên diễn ra từ 7h30 đến 12h30 ngày 10/4/2019. Lễ truy điệu từ 12h30, Lễ di quan từ 13h15 phút cùng ngày. Lễ an táng diễn ra lúc 17h cùng ngày, tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội). Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (tên khai sinh Nguyễn Hữu Vũ, Bí danh Nguyễn Văn Đồng), sinh ngày 1/3/1923 tại xã Quảng Trung (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ông tham gia hoạt động cách mạng năm 1938, kết nạp vào Đảng tháng 12/1939. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là phái viên Bộ Tổng tư lệnh, tham gia nhiều chiến dịch. Ông từng giữ nhiều chức vụ như: Phó chủ nhiệm Tổng cục hậu cần; tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn (1967-1975); Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Thủ đô. Năm 1974, ông được phong vượt cấp từ đại tá lên trung tướng. Giai đoạn 1982 - 1991, ông làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được tặng thưởng huân chương Sao vàng, huân chương Quân công hạng Nhất, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Gia quyến Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên buồn bã trước sự ra đi của ông.

