Kẻ bắt cóc bé gái 9 tuổi có thể đối mặt hình phạt nào?

Sáng 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng Phan Văn Tuấn (42 tuổi, ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), giải cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị bắt làm con tin ở phường Phượng Mao, Thị xã Quế Võ (Bắc Ninh). Phan Văn Tuấn đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 tiền án về tội Bắt giữ người trái pháp luật. Tiến hành test nhanh, đối tượng này dương tính với chất ma túy.

Đối tượng Phan Văn Tuấn.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo kết quả xác minh ban đầu từ phía cơ quan chức năng, đối tượng này thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, hoang mang trong cộng đồng, việc bắt giữ đối tượng này là rất kịp thời và cần thiết.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, với diễn biến như vậy, đối tượng này có rất nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội có thể xử lý hình sự như: chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa giết người, cướp tài sản… Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng, đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định đối tượng có biểu hiện ảo giác do sử dụng trái phép chất ma túy. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng này thực hiện hành vi do bị tác động bởi chất cấm là ma túy thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 13 của Bộ luật Hình sự. Việc mất khả năng kiểm soát hành vi là do đối tượng tự đặt mình vào tình huống như vậy, tự sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến ảo giác nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi nguy hiểm cho xã hội mà mình thực hiện.

Hành vi sử dụng dao gây rối trật tự công cộng tại Hải Dương đủ căn cứ để xử lý đối tượng này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự với chế tài là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Ngoài ra, đối tượng này có hành vi tấn công lại lực lượng chức năng nên đủ căn cứ để xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 330 Bộ luật Hình sự. Quá trình bỏ chạy, đối tượng này đã sử dụng vũ lực để chiếm đoạt chiếc xe mô tô nên hành vi này có thể bị xử lý về tội cướp tài sản theo quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự.

Nguy hiểm nhất là đối tượng đã bắt giữ và đe dọa sát hại cháu bé 09 tuổi ở Bắc Ninh. Hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội bắt giữ người trái pháp luật và xem xét về hành vi đe dọa giết người. Với hành vi bắt giữ người trái pháp luật thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về Tội bắt giữ người trái pháp luật theo quy định tại điều 157 Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất có thể tới 12 năm tù.

Theo luật sư Cường, đối tượng liên tục thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội nên sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh với mức hình phạt nghiêm khắc. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nhân thân lai lịch của đối tượng này, làm rõ việc sử dụng ma túy được thực hiện như thế nào để xem xét nguyên nhân điều kiện phạm tội đồng thời sẽ xử lý về các hành vi liên quan đến ma túy như tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (nếu có).

Vụ việc các đối tượng ảo giác do sử dụng trái phép chất ma túy thực hiện hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác diễn ra không ít trong thời gian qua gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Pháp luật Việt Nam xác định người nghiện ma túy là người bệnh, việc sử dụng trái phép chất ma túy không bị xử lý hình sự mà chỉ xử lý với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán, tàng trữ … trái phép chất ma túy.

Người nghiện ma túy sẽ bị bắt buộc cai nghiện, việc sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.