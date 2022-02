Hơn nghìn trâu bò bị chết do giá rét ở vùng núi phía Bắc, Nghệ An

Sáng 22/2, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, rét đậm, rét hại tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Nghệ An đã khiến 1.359 con gia súc bị chết, trong đó có 1223 con trâu, bò; 136 con dê và gia súc khác.



Cụ thể, tại 10 tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp con gia súc bị chết, trong đó bao gồm 881 con trâu bò và 129 con dê và gia súc khác. Con số thống kê cho thấy, Lào Cai: 47 con, Điện Biên: 44 con, Lạng Sơn: 145 con, Cao Bằng: 97 con, Sơn La: 393 con, Yên Bái: 16 con, Bắc Kạn: 58 con, Tuyên Quang: 09 con, Hòa Bình: 176 con, Quảng Ninh: 29 con. Tại tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận 345 con gia súc bị chết rét.

Rét đậm, rét hại kèm băng giá những ngày qua tại khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là tại vùng núi Phía Bắc đã khiến hơn 1000 con trâu, bò bị chết.

Trước tình hình rét đậm, rét hại còn kéo dài trong nhiều ngày tới, các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiệt hại tới người dân. Tính tới hiện tại, đã có 31/31 tỉnh thành chịu ảnh hưởng của không khí lạnh đã ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó; các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Thanh Hóa đã thành lập các đoàn công tác tới kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện phòng, chống rét kịp thời, hiệu quả.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, ngày 22/02, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 08-11 độ, vùng núi 03-06 độ, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ. Cảnh báo cấp độ RRTT do rét hại: cấp 1.

Người dân quây bạt phủ ấm cho đàn trâu.

Nhiệt độ lúc 06h/22/02: Lai Châu (Lai Châu) 5,7 độ, Tuần Giáo (Điện Biên) 2,8 độ, Mộc Châu (Sơn La) 3,8 độ, Sa Pa (Lào Cai) 2,2 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 2,7 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,0 độ, Cao Bằng (Cao Bằng) 7,6 độ, Lạng Sơn (Lạng Sơn) 6,4 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0,4 độ, Vinh (Nghệ An) 12,3.

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại theo văn bản số 90 ngày 16/2 và chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, trong đó tập trung nội dung: đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh nội trú, khách du lịch; tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc; hướng dẫn các hộ chăn nuôi đảm bảo an toàn cho gia súc; cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt; tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh.

