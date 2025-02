Hôm nay, Quốc hội bàn về nhân sự cho bộ máy mới sau tinh gọn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, đầu giờ làm việc sáng 18/2, Quốc hội bấm nút thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội họp riêng để nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua: Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (sửa đổi).

Quốc hội bàn về công tác nhân sự.

Cũng trong phiên làm việc sáng, Quốc hội nghe tờ trình, thảo luận và biểu quyết thông qua: Nghị quyết về việc tổ chức các cơ quan của Quốc hội; Nghị quyết về số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (sửa đổi).

Theo chương trình nghị sự, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự từ sáng 18/2 và hoàn thành việc này vào chiều cùng ngày.

Trước đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.

Hiện Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng và 21 bộ trưởng, trưởng ngành.

5 Phó Thủ tướng gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình (Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn (kiêm Bộ trưởng Ngoại giao).

Trong khi đó, theo kế hoạch, sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng các cơ quan chuyên môn của Quốc hội gồm Hội đồng Dân tộc và 7 ủy ban (giảm 2 ủy ban so với hiện nay).

7 ủy ban gồm: Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Ủy ban Kinh tế - Tài chính; Ủy ban Văn hóa - Xã hội; Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại; Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường; Ủy ban Dân nguyện - Giám sát; Ủy ban Công tác đại biểu.

Theo đó: kết thúc hoạt động của Ủy ban Đối ngoại, chuyển nhiệm vụ về Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao; đổi tên Ủy ban Quốc phòng - An ninh thành Ủy ban Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại. Sáp nhập Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp thành Ủy ban Pháp luật - Tư pháp; Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách được sáp nhập thành Ủy ban Kinh tế - Tài chính; sáp nhập Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hoá, Giáo dục thành Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Đồng thời, đổi tên và nâng cấp 2 cơ quan trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Ban Dân nguyện thành Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Ban Công tác đại biểu thành Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.