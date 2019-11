Hồi hương 39 người Việt chết ở Anh: Shark Liên có giữ lời hứa?

Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng Việt Nam vẫn đang phối hợp với phía Anh gấp rút thực hiện các thủ tục để sớm đưa thi thể 39 người Việt tử vong tại Anh về nước. Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của dư luận chính là chi phí đưa thi thể các nạn nhân về nước.



Mới đây, khi trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, trước mắt Chính phủ quyết định sẽ ứng tiền để hỗ trợ các gia đình đưa thi hài về an toàn, kịp thời. Sau đó, địa phương sẽ làm việc với các gia đình để hoàn trả cho Chính phủ.

Theo Bộ Ngoại giao, chi phí để mang lọ tro cốt từ Anh về đến sân bay Nội Bài (không bao gồm chi phí đưa về quê) tại Anh là khoảng 1.370 bảng Anh/lọ tro cốt (tương đương 41,1 triệu đồng), chi phí để mang thi thể trong quan tài kẽm từ Anh về Việt Nam tại Anh khoảng 2.208 bảng/quan tài (tương đương hơn 66,2 triệu đồng). Cũng theo thông báo từ Bộ Ngoại giao, các gia đình phải thanh toán hoặc cam kết hoàn trả các chi phí (trường hợp phải xin chính quyền tạm ứng) sau khi nhận được thi hài hoặc lọ tro theo hướng dẫn của UBND các tỉnh.

Gia đình các nạn nhân mong muốn sớm đưa thi thể con em họ về nước. Ảnh: NĐT

Trong số 39 gia đình có nạn nhân thiệt mạng tại Anh có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vẫn đang vay nợ ngân hàng do chi phí cho nạn nhân khi sang Anh. Do vậy, sự giúp đỡ của các mạnh thường quân với họ để chia sẻ nỗi đau, vơi bớt những khó khăn là điều cần thiết.

Liên quan đến sự việc trên, đáng chú ý, vào ngày 29/10/2019, trên fanpage được cho là của Shark Liên - Madam Liên đăng tải thông tin về việc 39 người thiệt mạng tại Anh và cho rằng, đây là câu chuyện mất mát đau lòng mà không một ai mong muốn xảy ra.

Bà Đỗ Thị Kim Liên cho biết, bản thân bà từng là một người trẻ khởi nghiệp, từng bước ra khỏi vùng an toàn, đối mặt với rất nhiều khó khăn, trả giá có khi bằng máu và nước mắt... nhưng với các bạn trên chuyến xe ấy là cả tính mạng.

“Mình không chỉ đau cho các nạn nhân, mình còn thương cho người trẻ nước mình. Càng đau, càng thương những bạn ấy, tôi càng mong muốn được đưa các bạn về với gia đình, về với quê hương về, với đất mẹ”, Madam Liên viết và cho biết, ngay khi xác định được danh tính các nạn nhân là người Việt Nam và hoàn tất các thủ tục ở nước sở tại, bản thân bà Liên muốn được trực tiếp hỗ trợ toàn bộ chi phí để đưa thi thể các nạn nhân về nhà và an táng theo phong tục của quê hương.

Đến nay, tròn 1 tháng từ khi Shark Liên đăng tút về việc hỗ trợ chi phí cho gia đình các nạn nhân, vấn đề hồi hương 39 người Việt tử vong ở Anh vẫn đang nóng về chi phí đưa thi thể và tro cốt về nước: Dư luận đặt câu hỏi Madam Đỗ Liên có giữ lời?

Bởi mới đây, dù không có phát ngôn gì nhưng đại gia Vingroup đã hỗ trợ nhân đạo cho 31 gia đình các nạn nhân tử vong với số tiền 620 triệu đồng nhằm góp phần giúp đỡ cho gia đình các nạn nhân quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngày 26/11, theo thông tin từ một số gia đình các nạn nhân trong vụ 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh cho biết, họ vừa nhận được số tiền hỗ trợ hơn 66,2 triệu đồng từ người đại diện của bà Đỗ Thị Kim Liên là chi phí để đưa thi thể nạn nhân về nước.

Thông tin mới nhất về việc đưa thi thể 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh về nước, ngày 26/11, một số gia đình nạn nhân ở Nghệ An cho biết, họ đã được người đại diện của bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, đã đến nhà trao số tiền hơn 66 triệu đồng hỗ trợ để đưa thi thể nạn nhân về nước.

Đại diện chính quyền huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng xác nhận sự việc trên và cho biết, một số gia đình trên địa bàn huyện đã nhận được số tiền trên. Còn tại huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường cho biết, chưa nắm được thông tin về việc các gia đình nạn nhân được nhận hỗ trợ từ bà Đỗ Thị Kim Liên và cho rằng, nếu có việc đó thì rất tốt để giúp các gia đình bớt khó khăn.

Bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh.

Bà Đỗ Thị Kim Liên, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh chính là Shark Liên – chính là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn AquaOne, chủ tịch HĐQT Công ty CP nước mặt Sông Đuống người được dư luận chú ý trong thời gian qua. Shark Liên cũng chính là người viết tút trên fanpage Madam Liên về việc hứa sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Như vậy, Shark Liên đã từng hứa và nay đã thực hiện lời hứa về việc hỗ trợ này, xua tan mọi hoài nghi của dư luận về việc chỉ hứa suông.

Từ hành động hỗ trợ giúp đỡ gia đình các nạn nhân chi phí đưa thi thể các nạn nhân về nước trong vụ 39 người Việt tại Anh , dư luận cũng hy vọng, shark Liên cần quan tâm đến người dân, khách hàng hơn nữa khi thực hiện các dự án nước sạch của mình.