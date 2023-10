Học sinh tử vong dưới hố công trình: Trách nhiệm đơn vị thi công?

Ngày 29/10, thông tin từ UBND xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến học sinh H.N.M. (lớp 6, trú xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ) tử vong. Trước đó vào khoảng 16h ngày 28/10, M. cùng nhóm bạn đến chơi ở công trình thi công cống thuộc dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (thuộc cao tốc Bắc - Nam).

Nơi xảy ra sự việc.

M. cùng một học sinh khác đã xuống hố nước công trình để tắm, không may bị đuối nước. Người bạn được cứu kịp thời, còn M. tử vong. Được biết, khu vực xảy ra sự việc ở gần đường giao thông và khu dân cư, nhưng không được rào chắn. Theo tìm hiểu của PV, dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc –Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài 65,7km, gồm 2 gói thầu xây lắp: gói thầu XL01 (Km 675+400 - Km 708+350) thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Xây dựng 368 thi công.

Còn gói thầu XL02 (Km 708+350- Km 740+884) thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị, do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh - Công ty cổ phần Giao thông xây dựng số 1 - Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt thi công.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định pháp luật, việc thi công các công trình xây dựng lớn, có tác động đến môi trường đều phải đảm bảo an toàn cho người lao động và cư dân. Bởi vậy các công trình thi công đều đòi hỏi phải có rào chắn, biển cảnh báo và tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, xây dựng công trình.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Các công trình giao thông, các công trình xây dựng đều có đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công công trình. Tai nạn xảy ra có thể là ngoài ý muốn, tuy nhiên nếu hậu quả chết người thì sự việc là nghiêm trọng nên cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, không đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn xảy ra thì người vi phạm có thể bị xem xét xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, đơn vị thi công không đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn xảy ra còn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí mai táng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần.

Luật sư Cường chia sẻ, đây không phải là lần đầu xảy ra những vụ tai nạn thương tâm ở hố công trình không có biển cảnh báo, không có rào chắn như thế này. Vụ việc cho thấy tắc trách của đơn vị thi công và là bài học trong công tác quản lý xây dựng công trình và đối với việc quản lý trẻ em sống gần những khu vực có công trình thi công. Để xảy ra những vụ tai nạn thương tâm như thế này thì cần phải xem xét nguyên nhân sự việc, làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan để xử lý vi phạm và tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

