Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em

2 anh em ruột rơi kênh đuối nước ở quận 12: Chiều 9/5, hai anh em ruột được gia đình và hàng xóm phát hiện đuối nước tử vong ở khúc kênh thiếu một đoạn lan can tại phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM. Bé trai là N.B.T.N. (6 tuổi) và bé gái N.B..TC. là (4 tuổi). Nguyên nhân do 2 em nhỏ vui chơi tại khu vực này và trượt chân xuống kênh chết đuối. (Ảnh: FB) Đi tắm tại đập tràn, nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong: Chiều 9/5, em T. H. H. học sinh lớp 8/1 Trường Tiểu học và THCS Thủy Tân, (xã Thủy Tân, Hương Thủy) đi chơi cùng bạn. Khi đến đập tràn ở khu vực hồ Bàu Họ, tại thôn 1A xã Thủy Phù, cả nhóm rủ nhau xuống tắm. Trong lúc đang tắm, thấy H. có biểu hiện đuối nước, nhóm bạn đi cùng chạy lên bờ gọi người đến tiếp cứu nhưng không kịp, em H. đã tử vong. (Ảnh: TTH) Bé gái 10 tuổi đuối nước khi đi bắt ốc: Trưa 8/5, L.T.B.C. (10 tuổi, trú thôn 3, xã Bình Tiến) cùng với 2 người bạn đi bắt ốc tại một hồ nuôi cá cách gần nhà. Do hoàn cảnh khó khăn, C. theo bạn ra ao bắt ốc cải thiện bữa ăn. Trong lúc bắt ốc, C. bị trượt chân xuống chỗ nước sâu nên bị đuối nước. 2 người bạn đã chạy tìm người cứu nhưng không kịp. (Ảnh: VOV) Xin đi câu cá, 3 anh em ruột đuối nước: Chiều 7/5, ba anh em xin gia đình ra hồ cách nhà khoảng 500m để câu cá. Hồ này do các hộ dân gần đó đào đã lâu. 3 anh em đuối nước gồm: Nguyễn Văn N. (học lớp 5), Nguyễn Văn A. (học lớp 4) và Nguyễn Văn H. (Lớp 3), đều học Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. Đến tối, gia đình không thấy các con về nên đi tìm thì thấy thi thể 3 em dưới ao. (Ảnh minh hoạ). Trốn mẹ đi tắm với bạn, cháu bé lớp 3 đuối nước mất tích: Chiều 2/5, Phan Đức T. (8 tuổi) học sinh lớp 3, trường tiểu học Đức Liễu và 2 bạn nhỏ cùng xóm trốn mẹ ra khu vực lòng hồ thủy điện Thác Mơ (huyện Bù Đăng) tắm. Trong lúc đang tắm, cháu T. không may trượt chân, chìm xuống hồ sâu hơn 3m chết đuối. (Ảnh: TTXVN) Hai em nhỏ chết đuối ở ao nước tưới thanh long: Chiều 1/5, cha mẹ của 2 cháu N.T.T.V. (6 tuổi) và N.G.H. (5 tuổi, đều ngụ tại xã Tân Thuận (huyện Hàm Thuận Nam) ra vườn để làm thanh long. Lúc này, do ở gần nhà nhau, cháu V. và H. đã rủ nhau ra ao chứa nước chơi và bị trượt chân xuống ao chết đuối. (Ảnh: FB) Nhóm nam sinh lớp 7 rủ nhau ra kênh nước chơi, 1 em bị đuối nước: Chiều 1/5, tại kênh thoát lũ Bắc Phan Thiết, thuộc phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, một nhóm học sinh lớp 7 rủ nhau ra bờ kênh chơi. Khi cả 3 em đang ngồi ở bậc thang trên kè kênh và thả chân xuống quẩy nước thì bị rơi xuống dòng nước đang chảy xiết. 2 em được cứu lên bờ an toàn còn em T.V.D (SN 2009) thì bị chìm mất tích. (Ảnh: DT) Rủ nhau đi tắm sông dịp lễ, 4 học sinh đuối nước tử vong: Trưa 1/5, một nhóm học sinh lớp 11 của trường THPT Bù Đăng rủ nhau đi tắm tại nhánh sông Đồng Nai (tỉnh Bình Phước). Sau đó, cả nhóm bị nước cuốn trôi, chỉ có một người bơi được vào bờ. Nhóm thanh niên đang chơi gần đó nghe tiếng tri hô vội chạy đến trợ giúp, nhưng chỉ một em may mắn được cứu sống, 4 học sinh còn lại bị nước cuốn và tử vong. (Ảnh: Zingnews) Tắm suối, 2 học sinh đuối nước tử vong: Chiều 29/4, tại khu vực suối Khe Xanh giáp ranh giữa xã Nghĩa Phúc và Tân An (Nghệ An), 5 em học sinh trường THCS Tân An rủ nhau đi tắm. Em Đ.T.P (SN 2008) nhảy xuống tắm nhưng không may bị đuối nước, chìm dần. Thấy vậy, em H.S.T. (SN 2007) nhảy xuống cứu cũng bị dòng nước cuốn trôi. Khi được đưa lên bờ, 2 em đều đã tử vong. (Ảnh: TPO) 4 nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An chết đuối dưới hồ thuỷ lợi: Chiều 25/4, một nhóm 6 em học sinh nữ lớp 8, Trường THCS xã Nghĩa Lộc (Nghệ An) rủ nhau vào hồ thủy lợi (nước sâu hơn 4m) tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm mát. Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sảy chân rơi xuống khu vực nước sâu và chìm dưới hồ. 2 em may mắn thoát nạn, còn 4 em bị nước sâu nhấn chìm. (Ảnh: NĐ) Rủ nhau chơi gần suối, 2 cháu bé đuối nước ở Yên Bái: Trưa 22/4, cháu T.N.P.L. (SN 2012) và T.N.M. (SN 2013) cùng ở xã Yên Bình rủ nhau ra suối tại khu vực Cầu Sắt trên địa bàn xã chơi, sau đó không may cả hai cháu bị đuối nước dẫn đến tử vong. (Ảnh minh hoạ) 3 học sinh tử vong khi sa chân vào vùng nước sâu: Chiều 10/4, em N.T.H.G. (lớp 8 trường THCS Ama Trang Lơng), em N.T.N.T. (lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) và M.T.D. (lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc) rủ nhau đi bắt ốc tại ao của một gia đình ở buôn Ea Lê, (huyện Krông Năng). Trong lúc bắt ốc cả 3 em bị trượt chân vào vùng nước sâu trong hồ nước khiến tất cả đều đuối nước và tử vong. (Ảnh: PNO) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: TP.HCM, 2 trẻ đuối nước thương tâm trên kênh ở quận 12. (Nguồn: THĐT).

