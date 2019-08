Học sinh bị bỏ quên trên ô tô: Người đón trẻ trường Gateway nghi ngờ tài xế

Sáng 20/8, bà Nguyễn Bích Quy chia sẻ trên tờ Zing rằng đã làm đơn đề nghị luật sư bào chữa cho mình sau sự việc bé Lê Hoàng Long tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway .



Bà Quy cho rằng đến nay còn có những tình tiết bà không thể lý giải được. Ví dụ buổi sáng bé Long mặc áo đỏ nhưng khi phát hiện tử vong thì lại mặc áo trắng.

"Tôi chỉ muốn tìm ra sự thật", bà Quy mong muốn và đặt ra nghi ngờ vì sao tài xế không phát hiện bé Long trên xe vào buổi chiều hôm đó. Bà cho rằng đây là điều bất thường. Ngoài ra, bà nhắc đến một số chi tiết lạ như có một quả bóng bay xuất hiện trong xe khi phát hiện cháu tử vong, tuy nhiên bà không nhìn thấy quả bóng này vào buổi sáng.

Bà Quy chia sẻ, sau sự việc bà bị mất ngủ thường xuyên do ám ảnh sự việc. Xác nhận lại việc cháu Long đã xuống xe và vào trường hay chưa, bà Quy nói: "Vào rồi".

Doãn Quý Phiến (tài xế lái xe đưa đón học sinh trường Gateway), những ngày qua có tin đồn cho rằng tài xế

đưa đón học sinh trường Gateway đã tử vong. Cũng trong ngày 20/8,

cơ quan công an đã đến nhà ông Phiến và xác minh thực hư. "Công an quận Cầu Giấy cho biết, ông Phiên hoàn toàn khỏe mạnh, không có chuyện tử vong như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ông Phiến cũng nhiệt tình tiếp cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy tại nhà của mình" - Infonet dẫn thông tin từ công an quận Cầu Giấy.

Tài xế Doãn Quý Phiến được công an xác nhận vẫn khỏe mạnh.

Trước đó, chiều 19/8, trung tá Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khẳng định, cho đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ gia đình ông Phiến nói về lái xe này như những thông tin đồn đoán ác ý trên mạng xã hội.

Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy cũng cho biết thêm, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Cầu Giấy vẫn đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành các bước để điều tra vụ án.

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết, thời gian gần đây trên một số trang thông tin và mạng xã hội đã có những tin suy diễn, đồn thổi vô căn cứ. Việc này đã gây ảnh hưởng lớn đến công tác điều tra. Cảnh sát khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20/8, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự cho biết, văn phòng luật vừa tiếp nhận giấy đề nghị cử luật sư của bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội). Trong đơn gửi văn phòng luật sư bà Quy nhờ tư vấn và tham gia các giai đoạn tố tụng tại cơ quan điều tra, bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình tại cơ quan tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ " Học sinh bị bỏ quên trên xe ô tô trường Gateway rồi tử vong ".

