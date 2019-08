Nghi vấn bé gái Nghệ An bị xâm hại, bố lại bị bắt mua dâm: Sự thật là thế nào?

Bố bị bắt vì mua dâm, lo lắng chuyện bé gái nghi bị xâm hại …"chìm xuồng"



Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Trung (TP Vinh) để điều tra về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Thông tin trên gây sốc dư luận bởi Nguyễn Thành Trung chính là người bố được dư luận biết đến khi vào cuối tháng 6/2019, người đàn ông này đã đến Công an TP Vinh tố cáo việc con gái là cháu T. (6 tuổi) nghi bị xâm hại tình dục.

Suốt thời gian qua, Nguyễn Thanh Trung lặn lội gõ cửa các cơ quan chức năng, báo chí và viết thư kêu cứu trên mạng xã hội để mong sớm làm sáng tỏ vụ việc của con gái.

Theo đơn trình báo, ngày 19/6, vì có công việc nên anh Trung gửi con gái cho bạn nữ tên Trần Thị Thúy An (SN 1998, trú tại xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) trông coi và chăm sóc tại phòng 209, khách sạn Mường Thanh Thanh Niên.

Anh Nguyễn Thành Trung bị bắt vì để điều tra hành vi mua dâm Trần Thị Thúy An khi chị này 16 tuổi.

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, Trung đến đón con thì thấy cháu bị sưng ở mắt, hỏi cô A. thì cô này nói cháu khóc đòi bố. Đến sáng ngày 20/6, bé T. kêu đau ở vùng kín và vùng bụng, tinh thần hoảng loạn.

Khi Trung gặng hỏi thì bé T. kể rằng, sau khi bố đi thì cô An đưa 2 người bạn (1 nam, 1 nữ) vào phòng rồi xâm hại. Cháu khóc thì những người này dọa không được nói với ai, nếu không sẽ làm tiếp.

Đáng chú ý, trong vụ việc trên, điều khiến dư luận bàng hoàng chính là việc, Trần Thị Thúy An – người bị tố cáo nghi xâm hại tình dục con gái anh lại là bạn gái của anh Trung. Theo đó, sau khi ly hôn vợ cũ, anh Trung và An có quan hệ tình cảm.

Thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn và đề nghị Công an TP Vinh (Nghệ An) giải quyết theo đúng quy định. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ và sẽ sớm có kết luận. Đồng thời, Viện trưởng VKSND TP Vinh phân công kiểm sát viên tham gia, kiểm sát tin báo, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiến hành lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc.

Tuy nhiên, khi vụ việc đang được cơ quan công an điều tra thì bất ngờ Nguyễn Thành Trung bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”. Nạn nhân của Trung không ai khác chính là chị Trần Thị Thúy An – người bị Trung tố cáo có hành vi xâm hại tình dục con gái Trung.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc đi tố giác Trần Thị Thúy An cùng với 2 người nữa có hành vi xâm hại con gái mình, Nguyễn Thành Trung đã có hành vi mua dâm nhiều lần đối với Trần Thị Thúy An. Thời điểm đó, Trần Thị Thúy An chưa đủ 16 tuổi.

Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Nguyễn Thanh Trung thừa nhận có quan hệ tình cảm yêu đương với chị Trần Thị Thúy An khoảng 3-4 tháng trước khi sự việc con gái anh bị xâm hại tình dục.

Theo dõi diễn biến vụ việc trên, chị Nguyễn Thị Hiền (TP Hải Phòng) cho biết, vụ việc trên khiến không chỉ bản thân chị mà nhiều người khác cũng bất ngờ khi một người bố đi tố cáo con gái bị xâm hại tình dục lại có hành vi mua dâm người dưới 16 tuổi.

Tuy nhiên, theo bản thân chị, qua những hình ảnh clip được đăng tải và thông tin vụ việc, có thể thấy, bé gái có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Tinh thần bé gái hoảng loạn, hậu môn sưng nề, viêm âm hộ cấp và đáng chú ý là chi tiết hai viên thuốc màu đen được nhét vào hậu môn.

“Dù người bố có thực hiện hành vi mua dâm người dưới 16 tuổi như công an mới đây và hiện đang bị tạm giữ. Tuy nhiên, chúng tôi lo lắng vụ việc cháu bé sẽ theo đó mà bị chìm xuống. Mấy ngày nay nhìn hình ảnh cháu bé gào khóc, đau đớn, cũng là phận làm mẹ chúng tôi cũng vô cùng thắt lòng. Nếu những đối tượng bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục cháu bé cần phải xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, chị Hiền nêu ý kiến.

Nghi có dấu hiệu bé bị xâm hại tình dục, cần làm rõ động cơ?

Nguyễn Thành Trung bị tạm giữ trong khi vụ việc tố giác 3 đối tượng có hành vi xâm hại tình dục con gái mới 6 tuổi vẫn chưa được làm sáng tỏ khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 22 ngày 28/6/2019, của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, kết luận: “Trên cơ thể cháu Nguyễn B.T không có dấu vết tổn thương, màng trinh hình viền, lỗ màng trinh dãn vừa, không có dấu vết tổn thương ở màng trinh. Hậu môn có hai vị trí sưng nề nhẹ tại điểm 6 giờ và 12 giờ. Các vị trí sưng nề trên do mới xảy ra thời gian gần đây”.

Đáng chú ý, trước đó, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khi thăm khám cho cháu bé, các bác sĩ chẩn đoán cháu T. bị viêm âm hộ cấp, kèm theo đau bụng, viêm âm hộ đái đau. Điều này lý giải lời kể của cháu bé, bị nhóm đối tượng nhét 2 viên thuốc màu đen vào bộ phận sinh dục và hậu môn khiến các bộ phận này bị nhiễm trùng.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, bé bị viêm âm hộ cấp, đau bụng, viên âm hộ đái đau.

Cùng với đó, theo lời chị gái của Trung, hiện đang chăm sóc bé gái trong bệnh viện, hiện cháu bé vẫn đang bị sang chấn tâm lý sau khi sự việc xảy ra. Trong khi đó, hậu môn cháu bị viêm đang có dấu hiệu hồi phục chậm, vẫn đang bị thòi một cục thịt ra ngoài kiểu trĩ, đi tiểu vẫn buốt. Đó có thể là những căn cứ khiến nhiều người đặt niềm tin vào việc cháu bé có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Trên mạng xã hội, tài khoản Le Jang – một bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định đã từng khám và siêu âm cho cháu bé đáng thương cho biết, sức khỏe và tâm lý của cháu ngày càng tệ hơn.

Vị bác sĩ cho biết, bản thân cũng là bố của một cô bé và không ngừng xót xa mỗi khi đọc được những bài viết liên quan đến bé gái ở Nghệ An và những clip đăng tải cháu khóc thét & kêu gào thảm thiết mỗi khi bị bác sĩ khám phụ khoa và hậu môn của cháu.

Bác sĩ này cho rằng, nhân chứng sống “là cháu bé” vẫn đang nằm viện và tình trạng tâm lý ngày càng xấu. Đồng thời cho rằng, việc bố cháu bé có tiền án nhưng cháu bé không làm gì nên tội để mà phải chịu đựng những tổn thương này? Chả nhẽ con của những người có tiền án thì không được nhà nước bảo vệ hay sao?

“Trong câu chuyện này, đứng ở phía là một bác sĩ đã từng khám và siêu âm cho cháu, cho dù bố cháu có là người như thế nào, cháu bé đáng thương này không có tội. Rất cần được mọi người chung tay bảo vệ. Bố cháu nếu có làm gì trái với luật pháp sẽ phải chịu trách nhiệm về những chuyện đó nhưng cháu bé đáng thương này vô tội, rất cần sự bảo vệ của chúng ta”, vị bác sĩ cho biết.

Những tình huống pháp lý của vụ việc trên khiến nhiều độc giả không khỏi ngạc nhiên và nghi ngờ nhất là khi nhiều uẩn khúc chưa được làm rõ.

Ông Đỗ Văn Thăng (Hải Dương) khi theo dõi diễn biễn toàn bộ vụ việc cho rằng, có thể, trong quá trình điều tra vụ việc người bố tố cáo những đối tượng và cả bạn gái mình xâm hại tình dục cháu bé, công an đã mời những người liên quan lên làm việc.

“Rất có thể, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, cô gái đã khai hành vi mua dâm của An khi cô gái này chưa được 16 tuổi. Do vậy, công an đã tạm giữ người đàn ông này. Tôi vẫn tìn rằng, việc bắt người bố này là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án và vụ bé gái bị xâm hại tình dục như lời người bố tố cáo sẽ sớm được làm sáng tỏ”, ông Thăng nêu ý kiến.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Mạnh Hà (TP Hà Nội) cũng đưa ra nhận định, với những vụ án nhiều uẩn khúc như thế này, cơ quan công an sẽ căn cứ vào chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra. Nếu các đối tượng có hành vi xâm hại tình dục cháu bé thì sẽ bị khởi tố trong thời gian tới khi cơ quan điều tra thu thập đủ chứng cứ. Còn việc tạm giữ người bố có thể do khi điều tra, từ lời khai của cô gái tên An và quá trình làm việc với bố cháu bé, cơ quan công an xác định có sự việc này nên quyết định tạm giữ để điều tra.

Điều quan trọng, dù người bố sai lầm và phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật nhưng việc cháu bé bị hại cần được làm sáng tỏ để đòi lại công bằng cho cháu bé. Đồng thời, cơ quan công an cần làm sáng tỏ việc có hay không cháu bé bị xâm hại, động cơ của những đối tượng xâm hại cháu bé để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đó cũng là mong muốn của đông đảo dư luận. Họ hi vọng cơ quan điều tra sớm làm rõ có hay không việc bé gái bị xâm hại tình dục và nếu có cần phải xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tình dục cháu bé theo quy định của pháp luật.