Những vụ tài xế bỏ mặc nạn nhân giữa đường gây phẫn nộ

1. Thai phụ sắp sinh bị tài xế đuổi xuống xe: Sáng 17/8, chị V.T.Y. (32 tuổi) mang thai được hơn bảy tháng bị đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sinh. Gia đình đã thuê xe Innova bảy chỗ của một người đàn ông tên N. đến chở chị Y. đi bệnh viện. Khi đến Trạm Y tế xã Thống Nhất, các bác sĩ nơi đây yêu cầu chuyển ngay chị Y. lên tuyến trên. Ông N. tiếp tục chở khách đến Bệnh viện TP Đồng Xoài. Xe đi được gần 5 km đến đoạn đường Sao Bọng - Đăng Hà (thôn 7, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng) thì chị Y. trở dạ. Lúc này, ông N. đã dừng xe, đuổi vợ chồng chị Y. xuống, lót một tấm nylon bên lề đường cho chị nằm rồi bỏ đi. Khi vừa xuống đường chị Y. đã sinh một bé trai. Hơn 1 tiếng sau, gia đình mới gọi được xe đưa hai mẹ con chị Y. đi bệnh viện nhưng do sức khỏe yếu, lại sinh non, bé trai đã tử vong. 2. Sau tai nạn, tài xế taxi mở cửa nhìn nạn nhân co giật rồi… bỏ đi: Khoảng 3h12 sáng 25/6, đôi nam nữ chở nhau trên xe gắn máy mang biển số 59N1- 817.75 lưu thông trên đường Tân Hương, quận Tân Phú thì xảy ra va chạm với một chiếc taxi lưu thông cùng chiều đang rẽ trái khiến hai người trên xe văng vào lề đường khiến người phụ nữ tử vong, nam thanh niên có biểu hiện bị co giật do bị thương nặng. Hiện trường vụ tai nạn. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế taxi mở cửa bước xuống đứng nhìn nạn nhân một lúc rồi lên xe điều khiển phương tiện bỏ đi khỏi hiện trường. Đoạn clip sau đó được đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Theo tìm hiểu, chiếc taxi trên của hãng Vinasun. 3. Tài xế taxi bỏ thi thể cô gái tử vong giữa đường: Tối 1/9/2018, tại chùa Phước Bảo (địa chỉ ven QL1, đoạn qua khu vực ấp 1, xã Thanh Đức, huyện Bến Lức) tài xế taxi đôi co với khách rồi phóng đi trong đêm, để lại một người đàn ông và một người phụ nữ đã tử vong. Tại cơ quan Công an, người đàn ông khai tên Nguyễn Nhân Nhân (38 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), thi thể người phụ nữ là vợ anh - Nguyễn Châu Anh Thư (31 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh). Chiều 1/9, chị Thư trút hơi thở cuối cùng, anh Nhân thuê taxi đưa vợ về Bến Tre để lo hậu sự. Tuy nhiên, trên đường đi, biết chị Thư đã chết và anh Nhân không đủ tiền trả chi phí đến nhà, tài xế taxi đã dừng lại trước cổng chùa yêu cầu anh Nhân ôm xác vợ rời khỏi xe, bỏ đôi vợ chồng lại ven đường. Ông Nguyễn Ngọc Huân, Chủ tịch UBND xã Thạnh Đức cho biết, khi phát hiện người phụ nữ tử vong, tài xế có hỏi anh Nhân chở về đâu nhưng người này chỉ nói rằng chở về Bến Tre mà không nói rõ cụ thể nơi đến. Vì vậy, khi đến trước cổng chùa ven quốc lộ, tài xế đã để cả 2 xuống xe để có thể tìm được sự giúp đỡ của người dân địa phương này. 4. Tài xế xe cứu thương gây tai nạn rồi bỏ trốn: Khoảng 0h30 ngày 27/5/2017, người dân sống gần ngã tư Bà Triệu - Hai Bà Trưng bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh ngoài đường. Đoán có việc chẳng lành nên nhiều người vội chạy ra xem Từ những thông tin thu thập tại hiện trường, Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định xe cấp cứu gây tai nạn rồi bỏ chạy thuộc Bệnh viện Đa khoa 500 giường bệnh Bắc Kạn quản lý. Lái xe gây tai nạn là Tạ Hồng Du (26 tuổi, ở phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn). >>> Xem thêm video: Tài xế Vinasun giải thích vì sao bỏ đi sau tai nạn

