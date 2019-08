Những tài xế sẵn lòng đỡ đẻ trên ô tô mà không sợ xui xẻo

1. Tài xế xe taxi đỡ đẻ cho sản phụ ngay bên đường: Khoảng 7h15 ngày 30/5/2019, tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, chị A Bún có dấu hiệu chuyển dạ nên gọi xe taxi đến đến bệnh viện sinh con Người lái xe chở chị Bún đi là anh Dương Thanh Sơn (SN 1986), trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi, chị Bún có dấu hiệu chuyển sinh, anh Sơn bình tĩnh dừng xe bên đường, gọi mọi người đến giúp để hỗ trợ sản phụ sinh con. Rất may, vào thời điểm đó, có một cô giáo mầm non đi qua đã cùng với anh Sơn giúp chị Bún sinh con thành công. 2. Tài xế đỡ đẻ cho sản phụ trên taxi trong đêm mưa gió: Khoảng 3h ngày 25/11/2018, trong lúc trời đang mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu bão số 9, tài xế Nguyễn Thiên Sinh (28 tuổi; ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) được tổng đài điều động chở sản phụ Huỳnh Thị Diễm H. (ngụ thị trấn Hà Lam) đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam để sinh con. Khi vừa đưa chị H. rời nhà khoảng 2 km, tài xế Sinh được thông báo sản phụ này đang chuyển dạ và có dấu hiệu sinh con nên đã nhanh chóng dừng xe, tấp vào lề đường để cùng người nhà đỡ đẻ cho chị H. Vài phút sau, một bé gái chào đời trong niềm hạnh phúc của chị H. và người thân. Tài xế Sinh ngay lúc đó đã chở 2 mẹ con đến bệnh viện để đội ngũ y tế tiếp nhận, chăm sóc. Anh Sinh chia sẻ, trước đó đã từng chứng kiến vợ sinh nở, chăm sóc con và nhờ được công ty huấn luyện các khóa dự phòng y tế cấp tốc nên anh đã có thể giúp sức chị H. vượt cạn thành công. 3. Tài xế đỡ đẻ thành công cho sản phụ ngay trên xe taxi: Khoảng 5h55 ngày 8/10/2018, lái xe Nguyễn Tăng Quang chở sản phụ Đặng Thị N.H. (26 tuổi) từ đường Sư Vạn Hạnh đến Bệnh viện Đại học Y Dược Huế để sinh con. Taxi vừa lăn bánh được 3 phút thì chị H. bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Lúc này, anh Quang chủ động cho xe dừng bên đường và tiến hành cùng người nhà hỗ trợ sản phụ sinh em bé ngay trên xe của mình. Sau khi giúp chị H. “vượt cạn” thành công và hạ sinh 1 bé gái nặng 2,1 kg, lái xe Quang tiếp tục điều khiển xe taxi chở hai mẹ con đến Bệnh viện Đại học Y Dược Huế để các y bác sỹ tiếp tục chăm sóc mẹ con sản phụ sau sinh. 4. Đỡ đẻ cho hành khách trên đèo: Tối ngày 20/6/2018, vợ anh Nguyễn Trần Quang Dũng là chị Hoàng Thị Kim Tuyết (29 tuổi, trú xã Tà Nung, TP Đà Lạt) có dấu hiệu chuyển dạ nên người nhà gấp rút gọi cho tài xế taxi tới chở lên TP Đà Lạt. Nghĩ vẫn chưa sinh nên anh để vợ lên taxi đi trước, còn mình chuẩn bị đồ đạc chở mẹ chạy xe máy lên sau Khi tới khúc giữa đèo Tà Nung, chị Tuyết liên tục la lớn và có dấu hiệu sắp sinh. Ngay sau đó, tài xế Võ Quốc Phi (43 tuổi) đã cho xe tấp vào lề đường và hỗ trợ vợ anh sinh con thành công. Bé trai sinh nặng 2,9kg, sức khỏe tốt sau chuyến vượt cạn bất đắc dĩ trên taxi. 5. Tài xế taxi đỡ đẻ thành công ngay trên xe vì học trên tivi: Sáng 20/6/2016 chị Đặng Thị Thanh Nga (21 tuổi, trú Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam) gọi xe taxi của hãng Tiên Sa để chở đến bệnh viện chuẩn bị cho ngày sinh nở. Tuy nhiên, khi vừa chạy được khoảng 5km thì chị Nga bị đau bụng, chuyển dạ sinh con. Do quãng đường đến bệnh viện còn hơn 10km nên tài xế đành dừng xe để đỡ đẻ cho chị Nga thành công. Theo tài xế taxi Nguyễn Bảo Quỳnh cho biết, đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống đặc biệt như vậy khi lái xe nên cũng khá mất bình tĩnh nhưng nhờ có xem qua trên tivi quá trình sản phụ sinh con nên bắt chước lại để đỡ đẻ.

