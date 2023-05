Hoãn ngày xét xử cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng

Theo dự kiến ngày 31/5, TAND TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Trần Hùng (cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Tổ trưởng tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường) và 35 bị can khác ra xét xử. Tuy nhiên, do có luật sư và bị cáo trong vụ án đề nghị hoãn nên tòa án quyết định hoãn phiên xử để đảm bảo quyền lợi của những người này. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 30/6 tới đây. Theo quyết định đưa ra xét xử trước đó, hơn 30 luật sư đăng ký bào chữa cho 36 bị cáo. Riêng ông Trần Hùng có 5 người. TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử vụ án trong 7 ngày, cả cuối tuần.

Cựu Cục phó Quản lý thị trường Hà Nội Trần Hùng.

Trong vụ án này, ông Trần Hùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Bị can Lê Việt Phương (cựu Đội phó Đội Quản lý thị trường số 17 Hà Nội), cùng hai cấp dưới là Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bà Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Cty Phú Hưng Phát), cùng 30 người bị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo cáo trạng, Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Cty Phú Hưng Phát) cùng nhóm đặt in, nhập kho hơn 9,3 triệu quyển sách giả các loại liên quan Nhà xuất bản Giáo dục. Nhóm này đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển, còn 3 triệu quyển chưa kịp bán thì bị phát hiện, thu giữ. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Thuận đã bị Đội quản lý thị trường số 17 phối hợp tổ 304 nơi ông Trần Hùng làm Tổ trưởng kiểm tra, thu giữ hơn 27.000 quyển sách giả. Tuy nhiên, vụ việc không được ông Hùng báo cáo với Tổng cục Trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, mà trực tiếp chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, xử lý.

Bà Thuận đã nhắn tin điện thoại cho ông Hùng nhờ giúp đỡ, xin xử lý nhẹ vụ việc. Ông Hùng “đồng ý tha” với yêu cầu bà Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu. Sau đó bà Thuận tiếp tục liên hệ với Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) đặt vấn đề chi 400 triệu đồng đưa cho ông Hùng để xin xử lý nhẹ vụ việc. Hải đã gặp ông Hùng xin bỏ qua vụ việc buôn sách lậu.

Ông Hùng đã hướng dẫn Hải về nói với bà Thuận phải thay đổi lời khai về nguồn gốc sách, từ sách mua thành sách do người khác mang đến ký gửi. Tối 14/7/2020, Hải nhận 300 triệu đồng từ bà Thuận. Sáng 15/7/2020, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi nilon màu đen đến phòng làm việc của ông Hùng. Tại đây, Hải nói Thuận đưa trước 300 triệu đồng và đưa túi tiền nhưng ông Hùng nói cất đi.

Để chứng minh cho bà Thuận biết mình đang ở phòng làm việc của ông Hùng, Hải đã gọi điện cho Thuận và đưa điện thoại cho ông Hùng nói chuyện. Khi đó, ông Hùng tiếp tục hướng dẫn Thuận viết lại bản giải trình thay đổi lời khai. Đầu giờ chiều cùng ngày, Hải cầm túi tiền quay lại Tổng cục quản lý thị trường, vào phòng làm việc của ông Hùng qua cửa sau.

Cáo trạng kết luận, ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng từ Hải. Ông Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương tạo điều kiện giúp đỡ cho Thuận theo hướng xử lý hành chính. Quá trình điều tra thể hiện, lời khai của Hải phù hợp với kết quả thực nghiệm. Theo kết luận, ông Hùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị can, biên bản đối chất, sơ đồ do Hải vẽ xác định địa điểm đưa tiền… xác định ông Hùng nhận 300 triệu đồng từ bà Thuận.

Trong vụ án này, hành vi của bà Thuận có dấu hiệu tội “Đưa hối lộ”. Tại cơ quan điều tra, bà Thuận đã tích cực hợp tác, chủ động khai báo hành vi trước khi bị phát giác. Do đó, bà Thuận được miễn trách nhiệm hình sự về tội danh trên. Cũng theo cáo trạng, mặc dù vụ việc Cty Phú Hưng Phát có đủ dấu hiệu để chuyển cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền nhưng Lê Việt Phương đã chỉ đạo Thành Thị Đông Phương xây dựng hồ sơ, báo cáo đề xuất theo hướng xử lý hình chính theo ý kiến của ông Hùng. Các bị can này nhận 310 triệu đồng do Thuận cảm ơn.

Đối với Phạm Ngọc Hải được giao nhiệm vụ chủ trì việc tiêu hủy sách lậu, theo cơ quan chức năng, Hải đã làm trái công vụ, tự ý trả lại phần phần sách đã thu giữ và nhận 30 triệu đồng từ Nguyễn Mạnh Hà. Hành vi của các bị can Lê Việt Phương, Thành Thị Đông Phương và Phạm Ngọc Hải đã làm trái công vụ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng quản lý thị trường.