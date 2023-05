Thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Bóc mẽ loạt chiêu gian lận tinh vi

Còn một tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra với sự tham gia của hơn 1 triệu sĩ tử. Công tác tổ chức kỳ thi, đặc biệt tập huấn cho cán bộ coi thi, đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi đang được Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, các địa phương đặc biệt quan tâm. Những năm qua, cơ quan công an đã phát hiện các hành vi sử dụng thiết bị để gian lận trong phòng thi. Các thiết bị này có đặc điểm chung là siêu nhỏ, có hình dạng giống các đồ vật thông dụng, được thiết kế nhỏ gọn, có thể liên kết với các thiết bị có gắn sim điện thoại để hỗ trợ gọi, nghe lời giải từ bên ngoài đưa vào. (Ảnh Công an TP Hà Nội) Thiết bị thu phát phổ biến được ngụy trang dưới đồ vật thông dụng, như thẻ ATM, bút viết, đồng hồ, kính mắt, dây thắt lưng; máy tính cầm tay... Thiết bị này được gắn thẻ sim điện thoại, 3G, 4G; hoạt động theo nguyên lý của máy điện thoại, hoặc nguyên lý thu phát sóng wifi, bluetooth, hay giao tiếp trường gần. (Ảnh Công an TP Hà Nội) Hiện trong các điện thoại thông minh có liên kết trường gần NFC. Đây là công nghệ truyền dữ liệu không dây 2 chiều; không phụ thuộc vào sóng wifi, 3G, 4G. Thiết bị hoạt động theo nguyên lý thu phát sóng vô tuyến, hình ảnh, âm thanh, tin nhắn, file dữ liệu qua lại trong và ngoài phòng thi. Thông tin được chuyển đến đối tượng giải đề thi và truyền ngược lại cho thí sinh. (Ảnh minh họa) Đặc biệt, thời gian qua còn xuất hiện hình thức gian lận thông qua giao tiếp trường gần có kính thông minh. Nhìn bên ngoài như là một kính mắt bình thường, nhưng chiều ngược lại, thí sinh nhìn lại là một màn hình ảo để nhìn hình ảnh từ truyền đến. Từ gọng kính có phím để điều chỉnh qua lại các hình ảnh dữ liệu. Giao tiếp trường gần cũng được phát triển tích hợp vào vòng, nhẫn đeo tay, liên kết được với điện thoại di động, tai nghe… Trong kỳ thi THPT năm 2022, nhiều chiêu thức gian lận tinh vi, sử dụng công nghệ cao đã được phát hiện. Cụ thể, trong buổi thi môn tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ngày 8/7, một thí sinh ở Quảng Ninh đã dùng vật nhỏ đặt trong tai để đưa đề thi ra ngoài nhờ người giải hộ. Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ việc diễn ra tại điểm thi Trường THPT Đầm Hà. Theo đó, giám thị coi thi bắt quả tang thí sinh P.T.P. (sinh năm 2004, trú thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà) đang có biểu hiện vi phạm quy chế và đình chỉ thi. Hội đồng coi thi tại điểm thi này đã lập biên bản và thu giữ các đồ vật trong người thí sinh P., gồm 1 điện thoại iPhone XS Max, 1 thiết bị phát wifi di động, 1 hộp nhỏ, 1 bộ dây được giấu trong người thí sinh. Qua kiểm tra, Công an huyện Đầm Hà còn phát hiện và lấy bên trong tai phải thí sinh P. có 1 dị vật kim loại nhỏ (khoảng 1cm). Tại trụ sở công an huyện Đầm Hà, thí sinh P. khai nhận dùng các thiết bị trên nhằm truyền đề thi ra bên ngoài, nhờ người khác làm bài giúp để đạt điểm cao. (Ảnh minh họa) Còn tại điểm thi Trường THPT Bố Hạ, có thí sinh đã khoét dép để nhét điện thoại mang vào phòng thi. Cụ thể, trong buổi thi tổ hợp, khi kết thúc môn Hóa, các thí sinh có 5 phút nghỉ để chuẩn bị làm bài thi thành phần tiếp theo. Lúc này, một thí sinh tự do xin ra ngoài đi vệ sinh. Sau đó, cán bộ giám sát nhận thấy bước chân đi của thí sinh không bình thường nên đã yêu cầu đưa dép để kiểm tra. Kết quả phát hiện thí sinh này đã khoét đế dép để nhét vừa điện thoại mang vào phòng thi. Điểm thi này đã lập tức lập biên bản và đình chỉ thi các môn tiếp theo đối với thí sinh, đồng thời bàn giao cho lực lượng công an làm rõ. Để ngăn chặn gian lận, Thượng tá Nguyễn Trọng Thái, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an cho biết, cán bộ coi thi tại các phòng thi có vai trò hết sức quan trọng trong phát hiện các thủ đoạn, phương thức sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện hành vi gian lận. Ngoài tăng cường tập huấn, việc lựa chọn cán bộ coi thi có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm là hết sức quan trọng. (Ảnh Bộ GD&ĐT) Trong đó, cán bộ coi thi cần quan sát kỹ biểu hiện tâm lý không bình thường của thí sinh. Vì áp lực tâm lý, thí sinh luôn thụ động, từ đó phát sinh biểu hiện khác bình thường, như lo lắng, hồi hộp, mất tự nhiên. Khi nhận đề, thí sinh có biểu hiện như lẩm nhẩm đọc đề để máy thu; quá trình làm bài không tập trung, thể hiện ở việc trông chờ thông tin từ ngoài đưa vào… Ngoài ra, từ năm 2022, quy chế thi yêu cầu đồ vật, cặp sách của thí sinh phải để cách phòng thi 25m, theo Thượng tá Thái, đây cũng là một cách hiệu quả để ngăn ngừa gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Kết thúc kỳ thi THPT 2021 đợt 1: Xử lý nghiêm việc lọt đề. Nguồn: ANTV.

