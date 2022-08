Hoà Bình: Bắt tạm giam đối tượng dùng điếu cày đánh chết nam thanh niên

Liên quan tới vụ dùng điếu cày đánh chết nam thanh niên, ngày 24/8, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, CSĐT Công an tỉnh đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam của đối với bị can Bùi Văn Hải (SN 1990, trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình, huyện Lạc Thủy) về tội "Giết người" quy định tại Khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc nam thanh bị đánh tử vong bằng điếu cày. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, vụ dùng điếu cày đánh chết nam thanh niên xảy ra vào khoảng 16h05 ngày 14/8, tại quán cà phê Điểm Hẹn thuộc thôn Chợ Đập, xã An Bình huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Thời điểm trên, nhóm thanh niên gồm: Bùi Văn Hải (SN 1990), Q.C.Đ (SN 1996), và 3 người khác (tất cả cùng trú tại thôn Đồng Rặt, xã An Bình, huyện Lạc Thủy) đang ngồi uống nước tại quán. Sau đó, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với Q.G.P (SN 1986) và Trịnh Đức Tư (SN 1998) cùng trú tại thôn Cây Rường, xã An Bình.

Tiếp đó, Trịnh Đức Tư đã cầm cốc thủy tinh ném về phía Q.C.Đ nhưng không trúng thì bị Bùi Văn Hải dùng điếu cày đập nhiều phát vào đầu Trịnh Đức Tư. Hậu quả Trịnh Đức Tư bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ dùng điếu cày đánh chết nam thanh niên ở Hoà Bình đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.