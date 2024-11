Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô 2.000 tỷ đồng

Ngày 17/11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an quận Hải Châu và Công an TP HCM triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch lên đến 2.000 tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình và giám sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an Đà Nẵng phát hiện một đường dây đánh bạc trực tuyến với quy mô liên tỉnh và liên thành phố, do các đối tượng hình sự cộm cán cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng này đã sử dụng nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi, nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Đặc biệt, mạng lưới đánh bạc không chỉ hoạt động tại Đà Nẵng mà còn mở rộng ra TP.Hồ Chí Minh, lôi kéo hàng chục con bạc tham gia. Trước tình hình phức tạp của vụ án, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Công an quận Hải Châu và Công an TP HCM tiến hành điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bóc gỡ đường dây này.

Ngày 16/11, lực lượng công an đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ chia thành 12 tổ công tác, tiến hành đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp tại các địa điểm liên quan tại Đà Nẵng và TP HCM.

Kết quả, 12 đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó có các đối tượng như Nguyễn Duy Khanh (45 tuổi), Trần Thanh Long (34 tuổi), Trần Minh Châu (45 tuổi), Nguyễn Hữu Huy (50 tuổi) cùng nhiều đối tượng khác từ các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê (Đà Nẵng) và các quận tại TP HCM. Đáng chú ý, đường dây này còn có sự tham gia của Trần Trọng Đức (40 tuổi) từ huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, đường dây đánh bạc này được tổ chức rất chặt chẽ. Khoảng tháng 5/2024, Nguyễn Duy Khanh liên hệ với một người đàn ông tên Tèo (chưa rõ lai lịch) để lấy một tài khoản cấp siêu tổng (Super Master) trên một trang cá độ bóng đá với mã V39B1. Tài khoản này có hạn mức là 900.000 YEN (tương đương khoảng 200 triệu đồng Việt Nam). Sau khi có tài khoản, Khanh đã móc nối với các đối tượng khác để tạo thành một mạng lưới cá độ bóng đá trực tuyến với nhiều cấp đại lý.

Các đối tượng chia nhỏ tài khoản thành nhiều trang tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (Member) rồi giao lại cho các con bạc dưới quyền. Từ tháng 5/2024 đến khi bị bắt, số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng. Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ hàng chục thiết bị điện tử, hơn 10 nghìn trang tài liệu cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hành vi tổ chức và tham gia đánh bạc. Điều này chứng tỏ quy mô và tính chất nghiêm trọng của đường dây này.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng, quá trình điều tra cũng đã phát hiện nhiều chứng cứ liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi đối với đối tượng Nguyễn Duy Khanh. Việc triệt phá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn này là một chiến công đáng ghi nhận của lực lượng công an, thể hiện quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đặc biệt, vụ án cũng cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị công an các thành phố, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của công tác giám sát, nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các trò chơi cá cược trực tuyến, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa để không trở thành nạn nhân của các đường dây tội phạm công nghệ cao.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi này và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.