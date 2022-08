Dùng điếu cày đánh chết người: Nạn nhân có lỗi...tình tiết giảm nhẹ?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống dưới góc độ pháp lý vụ án nam thanh niên dùng điếu cày đánh tử vong người khác xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi tước đoạt quyền được sống của người khác trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.



Luật sư Thơm phân tích, xuất phát từ việc anh Trịnh Đức Tư (24 tuổi, trú tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) mượn điếu cày của nhóm Bùi Văn Hải (32 tuổi) trú cùng xã không được nên xảy ra mâu thuẫn cãi chửi nhau. Trịnh Đức Tư đã dùng cốc uống nước ném về phía O.C.Đ. (26 tuổi, cùng nhóm của Hải) nhưng Đ. tránh được.

Hình ảnh vụ việc.

Đáng lẽ khi thấy sự việc Tư ném cốc về phía bạn cùng nhóm, Hải phải can ngăn, khuyên giải hoặc thông báo cho Cơ quan Công an giải quyết vụ việc. Nhưng đáng tiếc, khi thấy Đ. bị Tư ném cốc, Hải đã ngay lập tức lấy hung khí điều cày bất ngờ vụt liên tiếp nhiều phát trúng đầu Tư là vùng trọng yếu trên cơ thể gây tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não nặng.

Từ đó, luật sư Thơm cho rằng, xét hành vi của Hải thể hiện sự côn đồ, hung hãn tước đoạt đi tính mạng anh Tư đã cấu thành tội Giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự với khung hình phạt tù từ 12 năm, 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ án này, bị hại Trịnh Đức Tư cũng có một phần lỗi ném cốc nước về phía Đ. là nguyên nhân phát sinh việc Hải lấy điếu cày đánh lại. Đây có thể được coi là một tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt.

“Đây là bài học cảnh tỉnh về việc ứng xử trong quan hệ giao tiếp xã hội. Nếu các bên không biết kiềm chế bản thân, sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường”, luật sư Thơm nêu ý kiến.

Trước đó, vào 16h chiều 14/8, Bùi Văn Hải (32 tuổi), O.C.Đ. (26 tuổi) cùng 3 người bạn khác uống nước tại quán cà phê Điểm Hẹn (ở thôn Chợ Đập, xã An Bình). Tại đây, họ đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trịnh Đức Tư (24 tuổi) trú tại thôn Cây Rường, xã An Bình.

Nạn nhân Trịnh Đức Tư hỏi mượn điếu cày đang nằm ở khu vực nhóm Hải ngồi nhưng lại xảy ra mâu thuẫn. Tư đã có hành vi ném cốc thủy tinh về Đ. nhưng không trúng. Ngay sau đó, Tư bị Hải dùng điếu cày đập vào phần cổ và mang tai. Hậu quả là do thương tích quá nặng đã khiến Trịnh Đức Tư tử vong khi đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Sau khi xảy ra vụ án, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Lạc Thủy đã phối hợp với Công an huyện Lạc Thủy, Công an tỉnh Hòa Bình khám nghiệm tử thi, hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Hải để điều tra vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game: