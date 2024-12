Đối thủ của Phương Oanh đẹp như búp bê sống, mặc táo bạo

Phương Oanh và An Min Young là đối thủ trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2024. Ảnh: FB Phương Oanh, Instagram An Min Young. An Min Young sinh năm 1998, kém diễn viên Phương Oanh 9 tuổi. Ảnh: Instagram An Min Young. Min Young sở hữu gương mặt thanh tú, đẹp không góc chết. Ảnh: Instagram An Min Young.Đối thủ của Phương Oanh có vóc dáng đồng hồ cát tuyệt đẹp. Ảnh: Instagram An Min Young. Số đo ba vòng của mỹ nhân người Hàn Quốc là 90-60-90 cm. Ảnh: Instagram An Min Young. Chân dài sinh năm 1998 được khen đẹp như búp bê sống. Ảnh: Instagram An Min Young. Min Young chuộng váy áo tôn vóc dáng tuyệt mỹ của mình. Ảnh: Instagram An Min Young. Đối thủ của Phương Oanh khéo giữ vóc dáng nhờ tập luyện yoga, pilates. Ảnh: Instagram An Min Young. Min Young đăng quang cuộc thi nhan sắc Miss Busan năm 2023. Ảnh: Instagram An Min Young. Ở cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, mỹ nhân xứ Hàn đang có phong độ khá ổn định. Ảnh: Fanpage Bước nhảy hoàn vũ. Min Young thân thiết với các nam vũ công. Ảnh: Instagram An Min Young. Người đẹp chia sẻ hình ảnh tựa vai bên bạn nhảy. Ảnh: Instagram An Min Young. Xem video: "Phương Oanh nhí nhảnh nhảy múa sau khi nấu ăn". Nguồn TikTok nhân vật

